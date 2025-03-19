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19 марта 2025, 13:33 Читати українською

Шесть стран призывают ускорить вступление Украины в ЕС — Politico

Европейский Союз должен срочно сформулировать четкий план вступления Украины в состав блока как полноправного члена. Об этом заявили шесть стран-членов ЕС на фоне растущих опасений, что Венгрия стремится препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, сообщает Politico.

Европейский Союз должен срочно сформулировать четкий план вступления Украины в состав блока как полноправного члена.
Фото: pixabay.com

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В совместном заявлении высокопоставленные дипломаты из Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель подготовить «конкретные предложения по тому, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС».

«Подтверждая нашу полную и однозначную приверженность перспективе членства Украины в Европейском Союзе, мы призываем к ускорению процесса присоединения». Пора для принятия амбициозных и действенных решений в этом контексте", — говорится в заявлении.

Несмотря на то, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично выразила мнение, что Украина может стать членом блока до 2030 года, подписанты письма настаивают на конкретных шагах по реализации этой цели.

«Украина достигла значительного прогресса в реформах — теперь мы должны мобилизовать наши усилия, чтобы помочь Украине реализовать ее стремление», — отмечается в письме.

В то же время, в письме отмечается, что процесс расширения должен быть «предсказуемым и базироваться на собственных достижениях», а «двусторонние вопросы, противоречащие общим стратегическим интересам Евросоюза, не должны применяться для блокирования прогресса, а должны решаться путем добросовестного диалога».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выступает против принятия Украины в блок из 27 стран, и его дипломаты в Брюсселе постоянно высказывают возражения в ходе переговоров.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС, Дания и Литва запустили программу «Ukraine2EU — Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС». Ее общий бюджет, сформированный учредителями, составит 14 млн евро.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
19 марта 2025, 13:55
#
Прискорюватимуть повільно…
+
0
neverice
neverice
19 марта 2025, 14:01
#
Добрий знак. Якщо раніше важко було знайти хоч когось, хто б підтримував наш вступ, то зараз вже є країни які активно виступають за прискорення вступу. І навіть враховуючи Угорщину, 2030 вже виглядає цілком реалістичним. Бо власне цей термін на офіційному рівні озвучується самим ЄС. А це вже не просто наміри — це плани з конкретними датами.
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