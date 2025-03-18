НБУ готовится к запуску цифровой гривны

Национальный банк Украины работает над пилотным проектом по внедрению цифровой е-гривны. Это будет третья, альтернативная форма рядом с наличной и безналичной. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью ЦЭС.

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По его словам, регулятор пока не принял решение о начале эмиссии цифровой гривны. В законе о платежных услугах есть статья, которая вводит новую форму национальной валюты — е-гривны наряду с наличной и безналичной.

Не электронные, а цифровые деньги

«Начну с замечания, что не электронные деньги, а цифровые деньги. Электронные деньги — это по природе несколько иное, да и цель, наверное. Теперь гривна может быть и цифровой. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты, и гражданин может сам решать, пользоваться или нет. Не хочешь — не пользуйся. Третья форма гривны, альтернативная», — сказал Шабан.

Он добавил, что с развитием цифровых активов и цифровой экономики понимается, что платежный инструмент и то, что продается, должны иметь тождественную природу.

Применение е-гривны

Цифровые деньги могут предоставлять возможность программирования, например, когда платеж происходит автоматически при определенных условиях.

К примеру, программы поддержки от государства. Деньги из «єВідновлення» можно потратить на строительные материалы. А с «єКнига», можно купить только книгу. Сейчас банки это решают открытием разных счетов или эмиссий разных карт.

«Но если, допустим, в админке в магазине определенные товары будут закодированы: это — строительные материалы, а это — книги, то гораздо проще, если у этих денег есть примечание, что им можно оплатить только строительные материалы. Тогда сникерс с кока-колой этими деньгами оплатить нельзя», — рассказал Шабан.

После того как торговец получает целевые гривны, на его кошельке отметка целевых аннулируется, и далее он эти средства может использовать в качестве привычных наличных и безналичных средств.

«Это симбиоз и чего-то безналичного, и аналога наличных денег с прямым требованием к центробанку», — добавил он.

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Когда введут е-гривню

Шабан отметил, что Нацбанк планирует лишь пилотировать определенные технологические аспекты, утвердить или опровергнуть определенные гипотезы.

«Мы хотим это делать в открытой среде, то есть с реальными участниками, как владельцами кошельков, которые будут тратить эти пилотные гривны, так и с мерчантами, которые эти гривны будут принимать, и мы будем искать тех, кто заинтересован в тестировании», — сказал он.

По его словам, сейчас НБУ находится в поиске технологического провайдера, который поможет реализовать такую платформу.

«Мы работаем и подтверждаем в заинтересованности от нескольких украинских банков быть участниками этого проекта. Двигаемся, это исследование», — добавил Шабан.

Напомним

«Минфин» в январе писал, что НБУ готовит пилотный проект по введению е-гривны.