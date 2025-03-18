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18 марта 2025, 14:41 Читати українською

Чистый убыток «Газпрома» вырос до $13 млрд в 2024 году

Российский «Газпром» закончил 2024 год с чистым убытком в 1,07 трлн рублей ($12,89 млрд) по российским стандартам бухгалтерского учета. Об этом сообщает Reuters.

Российский «Газпром» закончил 2024 год с чистым убытком в 1,07 трлн рублей ($12,89 млрд) по российским стандартам бухгалтерского учета.

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С чем связан ущерб

Ущерб связан со снижением рыночной стоимости акций «Газпром нефти», нефтяного подразделения «Газпрома».

Читайте: Европейские компании подали иски на 18 млрд евро против Газпрома из-за прекращения поставок газа

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Главная компания ПАО «Газпром» в третьем квартале 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ объемом 171,5 млрд рублей ($1,7 млрд).

Первый и второй кварталы компания завершила с убытком 450 млрд руб. ($4,6 млрд) и 31 млрд руб. ($3,2 млрд). Размер ущерба по итогам девяти месяцев составил 309,1 млрд руб. ($3,1 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
18 марта 2025, 17:00
#
Мало.
+
0
bonv
bonv
18 марта 2025, 17:01
#
«Газпром» готує розпродаж нерухомості і звільняє працівників: у чому причина — Reuters. Через багатомільярдні збитки, спричинені відмовою Європи від російського газу, «Газпром» розглядає можливість виставити на продаж будівлю експортного підрозділу компанії в стилі італійського палаццо в Санкт-Петербурзі. Також російський газовий монополіст збирається продати низку інших розкішних об'єктів нерухомості компанії та готує масові звільнення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівництво компанії та власні джерела. Агентство зазначає, що «Газпром» чи не найбільше постраждав від міжнародних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому. Минулого року компанія оприлюднила інформацію про чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів за 2023 рік. За перші 9 місяців 2024 року, останнього періоду, за який доступні дані, також зафіксовано збиток. Станом на середину грудня 2024 року ціна акцій «Газпрому» впала до мінімуму від січня 2009 року. Ринкова капіталізація компанії зараз становить близько 46 мільярдів доларів США, що значно нижче історичного максимуму в 330,9 мільярда доларів у 2007 році. Колись найуспішніший експортний підрозділ «Газпрому» за останні роки скоротив свій персонал, який налічував 600 працівників, до кількох десятків, оскільки продажі майже зупинились. Гендиректор російського газового монополіста Олексій Міллер схвалив плани щодо скорочення 1500 робочих місць у головному офісі компанії.
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