Российский «Газпром» закончил 2024 год с чистым убытком в 1,07 трлн рублей ($12,89 млрд) по российским стандартам бухгалтерского учета. Об этом сообщает Reuters.
Чистый убыток «Газпрома» вырос до $13 млрд в 2024 году
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С чем связан ущерб
Ущерб связан со снижением рыночной стоимости акций «Газпром нефти», нефтяного подразделения «Газпрома».
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Главная компания ПАО «Газпром» в третьем квартале 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ объемом 171,5 млрд рублей ($1,7 млрд).
Первый и второй кварталы компания завершила с убытком 450 млрд руб. ($4,6 млрд) и 31 млрд руб. ($3,2 млрд). Размер ущерба по итогам девяти месяцев составил 309,1 млрд руб. ($3,1 млрд).
Источник: Минфин
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