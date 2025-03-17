Главное за понедельник: повышение налогов для ФЛП, прогноз роста мирового ВВП
Министерство финансов не планирует повышение налогов для ФЛП. Как отметили в министерстве, законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не раньше следующего года за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках.
Украина получит 3,5 млрд. евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Решение одобрено
Совет Европейского Союза одобрил 3,5 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility, 400 млн евро из которых — грантовые средства.
ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 3,1%, в 2026 — до 3%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста мировой экономики в ближайшие два года. Теперь прогнозируется, что рост глобального ВВП будет составлять 3,1% в 2025 году и 3% в следующем году. В декабре ожидалось повышение на 3,3% в два года.
Что действительно стоит за спонтанными решениями Трампа и как за это заплатит мир
Аналитики, обозреватели, журналисты и даже политические элиты многих стран пытаются сейчас разгадать причины небывалой активности новоизбранного президента США. Те, кому надоело ломать голову над ребусами новой администрации Белого дома (БД), уже успели объявить Трампа сумасшедшим или даже агентом КГБ или просто дезинформированным лицом. Между тем в работе новой администрации БД совершенно точно преобладают экономические мотивы, которые влекут за собой определенные политические последствия.
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