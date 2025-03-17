Главное за понедельник: повышение налогов для ФЛП, прогноз роста мирового ВВП

Министерство финансов не планирует повышение налогов для ФЛП. Как отметили в министерстве, законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не раньше следующего года за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках.

Украина получит 3,5 млрд. евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Решение одобрено

Совет Европейского Союза одобрил 3,5 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility, 400 млн евро из которых — грантовые средства.

ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 3,1%, в 2026 — до 3%