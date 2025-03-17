Украина получит 3,5 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Решение одобрено

Совет Европейского Союза одобрил 3,5 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility, 400 млн евро из которых — грантовые средства. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Финансирование будет привлечено на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Украина выполнила все мероприятия, определенные Планом Украины, до конца четвертого квартала 2024 года, что открыло возможность получения третьего регулярного транша по инструменту.

Планом Украины было предусмотрено тринадцать индикаторов до конца декабря 2024 для привлечения соответствующего транша. Реформационные мероприятия включают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок, защита окружающей среды, управление государственными финансами и государственными предприятиями.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что украинское Правительство продолжает ответственно внедрять реформы и выполнять условия сотрудничества с Европейским Союзом, и поблагодарило ЕС за поддержку Украины на этом пути.

«Европейский Союз остается стратегически важным партнером Украины, играя ключевую роль в укреплении экономической стабильности государства. Ведь финансовая поддержка от европейских партнеров помогает обеспечить бюджетную ликвидность через привлечение средств на неотложные нужды государственного бюджета», — подчеркнул Марченко.

В общей сложности в госбюджет уже поступило 16,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.