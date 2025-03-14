Количество перенесенных номеров мобильной связи в январе достигло наивысшего показателя

Количество мобильных номеров, перенесенных в рамках услуги MNP, позволяющей перейти на обслуживание к другому оператору с сохранением номера, в январе 2025 года составило 145 тыс. — это самый высокий показатель за все время действия услуги. Об этом говорится в сообщении НКЭК, передает Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что в 2025 году количество перенесенных номеров продолжило расти и только за январь составило 145 тыс. номеров — почти половину количества перенесенных номеров за 2024 год.

Январь

Так, в январе 2025 года:

От крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» к другим перешли 108,65 тыс. абонентов, к оператору перенесли номера 6,3 тыс.

От «ВФ Украина» («Vodafone Украина») перешло 31,99 тыс. абонентов, к оператору — 17,28 тыс. абонентов.

От lifecell перешли 4,55 тыс. абонентов, к оператору — 121 68 тыс. абонентов.

От «Интертелекома» перешли 36 абонентов, к оператору — 22.

От «Тримоб» перешло 55 абонентов, к оператору — 8.

Февраль

В феврале количество перенесенных с сохранением номеров уменьшилось почти вдвое по сравнению с январем — до 68,54 тыс.:

От «Киевстар» было перенесено 26,09 тыс. номеров, к оператору — 20,67 тыс.

От Vodafone Украина перенесено 25,26 тыс. номеров, к оператору — 12,454 тыс. номеров.

От lifecell перенесено 17,03 тыс. номеров, к оператору — 35,39 тыс.

От «Интертелеком» перенесено 12 номеров, к оператору — 20.

От «Тримоб» перенесен 61 номер, к оператору — 10.

Напомним

Ранее НКЕК сообщала, что в 2024 году количество номеров мобильной связи, перенесенных в рамках услуги MNP, выросло в 2,3 раза по сравнению с показателем 2023 года — до 340,63 тыс. За пять лет ее действия (1 мая 2019 года — 1 мая 2024 года) количество перенесено

В декабре работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.

Как писал ранее «Минфин», Киевстар анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. 16 декабря Vodafone Украина объявил о повышении тарифов подписки в среднем на 37%.

На следующий день после объявления о повышении тарифов Vodafone Украина отсрочил это решение для абонентов.