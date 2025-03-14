Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О покупке оборудования, необходимого для строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции».
Зеленский подписал закон о покупке российских реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС
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Соответствующий законопроект № 11392 возвращен с подписью президента 13 марта.
Напомним
В 2024 году глава «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что Украина планирует приобрести два ядерных реактора в Болгарии, чтобы компенсировать потерю доступа к захваченной россией Запорожской АЭС.
Ранее Болгария оценивала два реактора в $600 млн, однако ряд экспертов и народных депутатов предполагали, что общая стоимость проекта может превысить $1 млрд.
11 февраля Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий «Энергоатому» купить эти российские реакторы для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.
26 февраля Верховная Рада поддержала разблокировку подписи закона № 11392 о покупке российского атомного блока в Болгарии.
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Комментарии - 4
Він досі живе у 18 лютому