Зеленский подписал закон о покупке российских реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О покупке оборудования, необходимого для строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

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Соответствующий законопроект № 11392 возвращен с подписью президента 13 марта.

Напомним

В 2024 году глава «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что Украина планирует приобрести два ядерных реактора в Болгарии, чтобы компенсировать потерю доступа к захваченной россией Запорожской АЭС.

Ранее Болгария оценивала два реактора в $600 млн, однако ряд экспертов и народных депутатов предполагали, что общая стоимость проекта может превысить $1 млрд.

11 февраля Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий «Энергоатому» купить эти российские реакторы для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

26 февраля Верховная Рада поддержала разблокировку подписи закона № 11392 о покупке российского атомного блока в Болгарии.