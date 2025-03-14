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14 марта 2025, 12:24 Читати українською

Зеленский подписал закон о покупке российских реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О покупке оборудования, необходимого для строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О покупке оборудования, необходимого для строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСоответствующий законопроект № 11392 возвращен с подписью президента 13 марта.
Фото: ua-energy.org

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соответствующий законопроект № 11392 возвращен с подписью президента 13 марта.

Напомним

В 2024 году глава «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что Украина планирует приобрести два ядерных реактора в Болгарии, чтобы компенсировать потерю доступа к захваченной россией Запорожской АЭС.

Ранее Болгария оценивала два реактора в $600 млн, однако ряд экспертов и народных депутатов предполагали, что общая стоимость проекта может превысить $1 млрд.

11 февраля Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий «Энергоатому» купить эти российские реакторы для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

26 февраля Верховная Рада поддержала разблокировку подписи закона № 11392 о покупке российского атомного блока в Болгарии.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+43
KValera
KValera
14 марта 2025, 13:28
#
Коси бабло
+
+43
financialGenius
financialGenius
14 марта 2025, 13:38
#
Во всем мире кроме Украины , параши и белораши, даже в той же Болгарии делают зеленью знергетику … у нас покупают старый хлам что бы реализовывать технологии больше чем 50 лет давности … этот хлам может 50 млн и стоит … но все остальное по карманам , на откаты за подписи … что бы через 5−10 лет заниматься модернизацией устарелого барахла … у этих клоунов — комиков в голове что-то есть или только косить бабки во время войны хотят ???
+
0
nitrolog
nitrolog
14 марта 2025, 14:23
#
18 лютого 2022 р. (!) Зеленський сказав: «Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги».
Він досі живе у 18 лютому
+
0
KValera
KValera
14 марта 2025, 14:33
#
FinancialGenius. никто этот старый хлам не будет модернизировать т.к. блоки никто строить не будет.
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