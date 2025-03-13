Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на алкоголь из ЕС. Акции производителей алкоголя упали

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в размере 200% на все вина, шампанское и алкоголь из Франции и других стран ЕС, если Брюссель немедленно не отменит пошлину на американский виски. Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

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«Европейский Союз, один из самых враждебных и жестких налоговых и тарифных регуляторов в мире, созданный исключительно для того, чтобы извлекать выгоду за счет США, только ввел неприятную пошлину в 50% на виски. Если эта пошлина не будет немедленно упразднена, США в ближайшее время введут 200% пошлину на все вина, шампанскую и алкогольную продукцию, поступающую из Франции и других стран, представленных в ЕС. Это станет большим стимулом для винодельческого и шампанского бизнеса в США», — заявил он.

По данным The Telegraph, сын Трампа, Эрик, является одним из тех, кто потенциально может извлечь выгоду от введения пошлин, поскольку он является владельцем винодельни Trump Winery в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что Трамп обостряет торговую войну, которую он сам и развязал.

«Мы не подвергнемся угрозам и будем всегда защищать наши отрасли», — написал он в X.

Падение акций

Bloomberg сообщил, что акции французских производителей алкогольных напитков упали:

акции LVMH, владельца Moët & Chandon и Veuve Clicquot, потеряли 2,2%,

акции производителя коньяка Remy Cointreau SA упали на 4,5%,

акции компании Pernod Ricard потеряли 3,6%.

Американские фондовые рынки также упали в начале торгов на Уолл-Стрит.

Отмечается, что индекс Dow Jones движется к самой плохой неделе с сентября 2022 года, а индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показывают самые слабые результаты за последние полгода.

S&P 500 упал на 1,1%, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1,6%, восстановив свои значительные потери на этой неделе.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,9%, поскольку тарифная война США вызвала озабоченность, что американской экономике грозит спад.

Напомним

«Минфин» писал, что главный экономист JPMorgan Брюс Касман заявляет, что вероятность наступления рецессии в США в этом году составляет около 40%.

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