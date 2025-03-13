Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в размере 200% на все вина, шампанское и алкоголь из Франции и других стран ЕС, если Брюссель немедленно не отменит пошлину на американский виски. Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.
Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на алкоголь из ЕС. Акции производителей алкоголя упали
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«Европейский Союз, один из самых враждебных и жестких налоговых и тарифных регуляторов в мире, созданный исключительно для того, чтобы извлекать выгоду за счет США, только ввел неприятную пошлину в 50% на виски. Если эта пошлина не будет немедленно упразднена, США в ближайшее время введут 200% пошлину на все вина, шампанскую и алкогольную продукцию, поступающую из Франции и других стран, представленных в ЕС. Это станет большим стимулом для винодельческого и шампанского бизнеса в США», — заявил он.
По данным The Telegraph, сын Трампа, Эрик, является одним из тех, кто потенциально может извлечь выгоду от введения пошлин, поскольку он является владельцем винодельни Trump Winery в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.
Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что Трамп обостряет торговую войну, которую он сам и развязал.
«Мы не подвергнемся угрозам и будем всегда защищать наши отрасли», — написал он в X.
Падение акций
Bloomberg сообщил, что акции французских производителей алкогольных напитков упали:
- акции LVMH, владельца Moët & Chandon и Veuve Clicquot, потеряли 2,2%,
- акции производителя коньяка Remy Cointreau SA упали на 4,5%,
- акции компании Pernod Ricard потеряли 3,6%.
Американские фондовые рынки также упали в начале торгов на Уолл-Стрит.
Отмечается, что индекс Dow Jones движется к самой плохой неделе с сентября 2022 года, а индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показывают самые слабые результаты за последние полгода.
S&P 500 упал на 1,1%, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1,6%, восстановив свои значительные потери на этой неделе.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,9%, поскольку тарифная война США вызвала озабоченность, что американской экономике грозит спад.
Напомним
«Минфин» писал, что главный экономист JPMorgan Брюс Касман заявляет, что вероятность наступления рецессии в США в этом году составляет около 40%.
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На тлі падіння акцій Tesla після перемоги на виборах в США Дональда Трампа Ілон Маск не лише не втратив статус найбагатшої людини світу, але й придбав ще один — статус «правої руки» американського президента. Саме це дозволило, зокрема, укласти велику угоду Starlink з Індією, чого не вдавалося протягом років.
Про це йдеться у розслідуванні журналістки Ерін Бернетт, передає CNN.
Бернетт розповідає, як Ілон Маск використовує свою близькість до президента Трампа, щоб наблизитися до світових лідерів й укласти мільярдні контракти на постачання терміналів Starlink або будівництво заводів Tesla.
«Найбагатша людина світу тут, мабуть, і найвпливовіша, використовуючи доступ до Трампа і Білого дому, стає ще багатшою. Ціна його акцій впала, але він укладає більше угод. Мільярдер оголосив про велику угоду Starlink з Індією. Це забезпечить інтернетом понад мільярд людей», — каже Ерін Бернетт.
За словами репортерки, Маск давно прагнув укласти договір з Індією.
«Це реальність. Роками це не вдавалося, попри спроби завойовувати Моді (прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді — ред.) лестощами», — розповідає вона.
Ерін Бернетт навіть наводить цитату Маска 2023 року з його розповіді про те, яким великим прихильником Моді він є.
Але тоді це ні до чого не призвело і жодної угоди не підписали.
Зараз, коли Маск став правою рукою Трампа, а той «рекламує» Tesla, стоячи поруч із машиною під час спілкування з журналістами, мрія бізнесмена здійснилася.
«І не лише щодо Індії. Нещодавно Маск написав у Х, що для нього за честь буде поговорити з президентом Італії Серджо Маттареллою. І для того є конкретна причина. Можливо, він намагається врятувати угоду на 1,6 млрд доларів зі Starlink. І це лише верхівка айсберга — того, як статус „правої руки“ допомагає бізнесу Маска. Так, акції Tesla втратили половину вартості після перемоги Трампа. І це шокувальне падіння. Але він все ще є найбагатшою людиною у світі», — каже Ерін Бернетт.
Зазначимо, що компанія Jio Platforms Ltd, яка належить мільярдеру Мукешу Амбані, оголосила про угоду зі SpaceX про надання послуг супутникового інтернету Starlink в Індії. Напередодні індійська компанія Bharti Airtel Суніла Міттала оголосила про такий самий договір. У Вloomberg зазначили, що такі угоди перетворюють сервіс Маска із суперника на союзника потужних внутрішніх бездротових операторів Індії.