Объем торговли криптовалютами обрушился на 63%

Объем криптовалютных торгов во всем мире падает после того, как он достиг пика в феврале 2025 г. на фоне возможностей покупки во время спада стоимости крипт. Об этом сообщает Cointelegraph.

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По мнению аналитиков, объемы криптовалютной торговли и снижение цен на цифровые активы являются яркими признаками истощения трейдеров и более слабого импульса рынка.

Согласно данным CoinGecko, ежедневный объем торгов достиг своего самого высокого уровня в этом году в начале февраля — $440 млрд. С этого момента он упал на 63% до $163 млрд по состоянию на 12 марта.

Аналитическая компания Santiment 13 марта заявила, что снижение объемов торгов свидетельствует о том, что энтузиазм трейдеров по этому классу активов уменьшается.

Общая рыночная капитализация упала почти на 25% с начала февраля, уменьшившись на $900 млрд из-за углубления коррекции криптовалютного рынка.

Падение ускорилось в последние 10 дней, когда рынок потерял 15% стоимости из-за опасений рецессии в США на фоне эскалации глобальной торговой напряженности.

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В Santiment заявили, что трейдеры становятся аккуратными, не доверяя устойчивости текущего роста цен криптовалют.

«По сути, снижение торговой активности отражает неопределенность, поскольку меньше трейдеров убеждены, что покупки на текущих уровнях принесут прибыльные результаты», — отметили аналитики.

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Согласно сообщению Santiment, ослабление объемов торговли, наблюдаемое на фоне небольших отскоков цен, может являться «ранним сигналом об ослаблении рыночной динамики».

Аналитики также отмечают, что без значительной активности покупателей рост цен может быстро потерять свою инерцию, «поскольку отсутствует достаточная базовая поддержка для устойчивого восходящего тренда».

Хотя падение объемов торговли не обязательно является медвежьим сигналом, эксперты Santiment отмечают, что для оздоровления рынка необходим одновременный рост как объемов торговли, так и цен.

«Для того чтобы подтвердить более надежное и долговременное восстановление рынка, инвесторы, ожидающие роста (быки), обычно хотят видеть одновременный рост как цен, так и объемов торгов», — добавили аналитики.

В настоящее время общая капитализация криптовалютного рынка составляет примерно $2,8 трлн, что совпадает с показателем в прошлом году в этот же период.