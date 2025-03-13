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13 марта 2025, 15:38 Читати українською

В Украине более 3 тысяч украинцев — официальные «миллионеры»

3186 граждан в течение января — февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Общая сумма задекларированных ими доходов — 21,8 млрд гривен. Об этом сообщает ГНС.

3186 граждан в течение января — февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн.
Фото: depositphotos

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Миллионеры

К уплате в бюджет этими плательщиками определено 269,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 44,6 млн грн. военного сбора.

Молодому «миллионеру» 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы посредством наследования (получение в подарок) имущества от членов семьи первой и второй степени родства.

Старший «миллионер» — 96-летняя жительница Киева, задекларировавшая доходы от отчуждения ценных бумаг.

25 физических лиц самостоятельно задекларировали к уплате налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн:

  • 6 человек — жители г. Киев,
  • 4 — Киевской,
  • 3 — Закарпатской,
  • по 2 — жители Сумской и Львовской,
  • по 1 — жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей.

Всего за два месяца текущего года граждане подали более 44 тыс. деклараций, по результатам которых задекларированы доходы на сумму 36,2 млрд грн. Это на 62% или на 13,9 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наиболее активно декларировали свои доходы жители г. Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

К уплате в бюджет задекларировано:

  • налога на доходы физических лиц — 436,9 млн грн, что на 15%, или на 54,5 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году;
  • военного сбора — 80,3 млн грн, что на 15% или на 10,4 млн грн больше.

Кроме того, задекларировали право на налоговую скидку более 16 тыс. лиц, которым будет возвращено из бюджета 105,7 млн. гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+15
Chicago79
Chicago79
13 марта 2025, 16:10
#
Тайных миллионеров куда больше чем не тайных
+
+43
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 марта 2025, 16:25
#
И что? В 1993 в стране ВСЕ были миллионерами!
+
+45
juular
juular
13 марта 2025, 16:56
#
Не совсем понял. «вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн.»… условный айтишник с з.п 2500$/мес получает доход более 1 млн грн в год. Или имеется ввиду какой-то другой вид доходов?
+
+28
Alek Cristo
Alek Cristo
13 марта 2025, 17:14
#
Умовний айтішник — ніщєброд)
тут трирічна дитина успадковує по 4 ляма
а бабка пенсіонерка — взагалі в космос полетіла по доходах, не здивуюсь, що вона живе в малій халупці в селі, а про такі космічні доходи навіть не чула.

гроші злодії потихенько відмивають, бо зрозуміли, що зараз в Європі їх готівка непотрібна.
+
0
juular
juular
13 марта 2025, 17:33
#
Это понятно, мож я одним глазом как-то неправильно прочитал, или чего-то не понял, это же всего (грубо) 3500 человек зарабатывают больше ляма в год?! ФОП же включаются сюда? и зарплаты тоже (если белые, понятно)… какой-то бред.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
13 марта 2025, 18:01
#
Айтишники и фопы доходы не декларируют. а в статье идёт речь о тех, кто их декларирует.
+
0
Три літри
Три літри
13 марта 2025, 18:10
#
Заголово про дохід, не про декларації.

Ну і кого власне цікавить що частина населення задекларувала те що інша не декларує.

В нас ще військові є, ті теж мають дохід у вигляді зарплати більше міліона на рік. І вони теж цей дохід не декларують бо закон це дозволяє.

+
+30
Srg Falcon
Srg Falcon
13 марта 2025, 17:19
#
Тоже не понял, сейчас разве миллионом в год кого-то удивишь.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2025, 18:14
#
«условный айтишник с з.п 2500$/мес»

условный айтишник офомлен реальным ФОПом,
а налоговая пишет о годовом декларировании доходов физлиц…
+
0
Три літри
Три літри
13 марта 2025, 18:08
#
3000?

100 тисяч айтішників — більшість міліонери.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2025, 18:16
#
В стране более 200тыс ИТ-ФОП, но налоговая пишет
о годовом декларировании доходов физлиц, а не ФОПов…
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