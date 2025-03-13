3186 граждан в течение января — февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Общая сумма задекларированных ими доходов — 21,8 млрд гривен. Об этом сообщает ГНС.
В Украине более 3 тысяч украинцев — официальные «миллионеры»
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Миллионеры
К уплате в бюджет этими плательщиками определено 269,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 44,6 млн грн. военного сбора.
Молодому «миллионеру» 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы посредством наследования (получение в подарок) имущества от членов семьи первой и второй степени родства.
Старший «миллионер» — 96-летняя жительница Киева, задекларировавшая доходы от отчуждения ценных бумаг.
25 физических лиц самостоятельно задекларировали к уплате налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн:
- 6 человек — жители г. Киев,
- 4 — Киевской,
- 3 — Закарпатской,
- по 2 — жители Сумской и Львовской,
- по 1 — жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей.
Всего за два месяца текущего года граждане подали более 44 тыс. деклараций, по результатам которых задекларированы доходы на сумму 36,2 млрд грн. Это на 62% или на 13,9 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Наиболее активно декларировали свои доходы жители г. Киева, Львовской и Днепропетровской областей.
К уплате в бюджет задекларировано:
- налога на доходы физических лиц — 436,9 млн грн, что на 15%, или на 54,5 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году;
- военного сбора — 80,3 млн грн, что на 15% или на 10,4 млн грн больше.
Кроме того, задекларировали право на налоговую скидку более 16 тыс. лиц, которым будет возвращено из бюджета 105,7 млн. гривен.
Комментарии - 11
тут трирічна дитина успадковує по 4 ляма
а бабка пенсіонерка — взагалі в космос полетіла по доходах, не здивуюсь, що вона живе в малій халупці в селі, а про такі космічні доходи навіть не чула.
гроші злодії потихенько відмивають, бо зрозуміли, що зараз в Європі їх готівка непотрібна.
Ну і кого власне цікавить що частина населення задекларувала те що інша не декларує.
В нас ще військові є, ті теж мають дохід у вигляді зарплати більше міліона на рік. І вони теж цей дохід не декларують бо закон це дозволяє.
условный айтишник офомлен реальным ФОПом,
а налоговая пишет о годовом декларировании доходов физлиц…
100 тисяч айтішників — більшість міліонери.
о годовом декларировании доходов физлиц, а не ФОПов…