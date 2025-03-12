В ответ на введение США 25% импортных пошлин на канадскую сталь и алюминий Канада ввела аналогичные пошлины на американские товары стоимостью почти 30 млрд канадских долларов (свыше $21 млрд). Об этом в Оттаве заявил министр финансов Канады Доминик Леблан, сообщает Укринформ.
Канада ввела пошлины на американские товары еще более чем на $21 миллиард
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«Мы не будем стоять в стороне, пока наши сталелитейная и алюминиевая промышленности несут оправданные удары», — сказал Леблан.
По его словам, пошлины вводятся, среди прочего, на американскую сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и определенные изделия из чугуна.
Леблан добавил, что США пытаются распространить «беспорядок» в торговых отношениях, которые раньше были самыми успешными в мире.
Министр торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что пошлины Трампа существенно повысят себестоимость всей продукции, производимой в США, из-за значительной зависимости американской промышленности от канадского металла.
По его словам, США производят всего 16% необходимого им алюминия и одна лишь канадская провинция Квебек обеспечивает 60% промышленного спроса США.
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Напомним
4 марта Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады. С 4 марта 2025 г. импорт будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ на этот шаг объявил, что Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму $155 млрд.
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