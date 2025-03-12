Главное за среду: рост украинских акций и инфляций в США
Курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) после падения в среднем на 7% в последние три торговых дня в среду, 12 марта, сильно выросли после открытия торгов на положительных новостях об прошедших накануне украинско-американских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия).
Инфляция в США впервые за 5 месяцев замедлилась
Рост индекса потребительских цен (CPI) в США замедлился до 2,8% в феврале с 3% в январе.
USAID разрывает с Фондом поддержки энергетики Украины грантовое соглашение на $75 миллионов
Секретариат Энергетического сообщества 27 февраля получил официальное уведомление от USAID о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на $75 млн.
Приучаем ребенка обращаться с деньгами с пользой: 6 вариантов инвестиций в его будущее
Умение распоряжаться деньгами — это навык, который формируется с детства и влияет на финансовое благополучие во взрослой жизни. Поэтому важно заложить фундамент будущего благосостояния еще в раннем возрасте. Как это сделать, и с какими инвестиционными активами следует ознакомить ребенка, разбирался Минфин.
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