Приучаем ребенка обращаться с деньгами с пользой: 6 вариантов инвестиций в его будущее

Умение распоряжаться деньгами — это навык, который формируется с детства и влияет на финансовое благополучие во взрослой жизни. Поэтому важно заложить фундамент будущего благосостояния еще в раннем возрасте. Как это сделать, и с какими инвестиционными активами следует ознакомить ребенка, разбирался «Минфин».

18% подростков не достигли базового уровня финансовой грамотности, что означает их неспособность применять знания в реальных жизненных ситуациях. Об этом свидетельствует одно из последних исследований по данной теме, проведенных в странах ОЭСР. При этом, как отмечают авторы исследования, среди новых компетентностей, которые будут требоваться от молодежи, появятся управления бюджетом, анализ кредитных ставок, сравнение финансовых продуктов и использование цифровых финансовых инструментов.

Со следующего учебного года в украинских школах для учащихся 8−9 классов появится новый обязательный предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность». Как отмечают в Фонде гарантирования вкладов, который помогал с подготовкой программы, актуальность курса обусловлена потребностью в качественных знаниях для учащихся, которые помогут им ориентироваться в современном финансовом мире и принимать обоснованные решения.

Новый предмет уже длительное время является одним из самых востребованных. Согласно исследованию USAID «Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине», 70% опрошенных хотели бы, чтобы детей в школе обучали финансовой грамотности.

По результатам международного исследования PISA, обнародованного в начале этого года, каждый пятый украинский подросток не достигает даже базового уровня финансовой грамотности. То есть, того уровня знаний, который позволяет ориентироваться в финансовых вопросах и принимать решения в знакомых ситуациях.

Кроме того, в исследовании указывается, что уровень финансовой грамотности напрямую зависит от материального положения семьи. Подростки из семей с низким социально-экономическим статусом в среднем набирают на 87 баллов меньше, чем их сверстники из богатых семей. Таким образом, у детей из бедных семей меньше шансов в будущем улучшить свое благосостояние.

«Дети, у которых нет базовых финансовых знаний, в будущем могут совершать финансовые ошибки: попадать в долговые ловушки, неправильно распоряжаться доходами и не уметь накапливать средства», — отмечают авторы исследования.

Как научить ребенка обращаться с деньгами

Обучение финансовой грамотности в школе может улучшить ситуацию, но очевидно не способно заменить семейное воспитание.

Согласно исследованиям, опубликованным Journal of Economic Psychology, раннее знакомство с финансовыми понятиями способствует формированию устойчивых финансовых привычек во взрослой жизни. Также психологи отмечают, что активное участие детей в семейных финансовых дискуссиях оказывает положительное влияние на их способность управлять ресурсами в будущем.

Для того чтобы учить детей обращаться с деньгами, эксперты советуют начинать с игр, например, Монополии или Cashflow. Они помогают учиться работать с доходами, расходами, сбережениями и инвестициями.

Второй элемент — это учить ребенка обращаться с собственными средствами. В этом помогут карманные деньги. Эксперты в основном советуют их давать с началом школьного возраста. Как вариант, можно давать карманные деньги не каждый день, а раз в неделю. Это поможет ребенку научиться планировать свои расходы.

По мнению психологов, карманными деньгами можно вознаграждать ребенка за определенную работу, чтобы дать понять концепцию зарплаты. В то же время, предупреждают они, не стоит платить за выполнение основных обязанностей по дому, например, мытье посуды или уборку, чтобы не создавалось впечатление, будто любая помощь родителям должна обязательно вознаграждаться.

Также специалисты советуют обсуждать с детьми семейный бюджет. Это поможет им понять соотношение между поступлениями и расходами денег, как откладывать средства на запланированные в будущем расходы, что такое обязательные платежи, вроде коммуналки и т. п.

С чего начать инвестировать

Финансовый эксперт Рут Хендерсон советует приучать детей инвестировать по меньшей мере половину тех карманных средств, которые вы им даете.

«Мы не хотим учить наших детей жить за плату. Они должны всегда откладывать что-либо на свое будущее, и изучение этой концепции начинается с первой зарплаты. Имея деньги на своем банковском счету, дети могут сложить их в бюджет и выбрать, как их тратить и распределять», — говорит она.

Инвестиции детей выполняют две функции. Первая — это учебная: позволяет понять принципы накопления, долгосрочного планирования, методов получения пассивного дохода.

Вторая — это, собственно, сбережения на будущее. Ведь, чем раньше ребенок (или родители для него) начнет откладывать средства, тем дольше будет действовать сложный процент, позволяя получать проценты на проценты, и таким образом стремительно увеличивать размер сбережений. Рассмотрим, как это действует на практике.

Допустим, когда сразу после рождения ребенка вы начинаете откладывать на его счет по $50 в месяц, а доходность составляет 4% в год — столько сейчас можно получить по валютным ОВГЗ. В этом случае, когда ребенку исполнится 18 лет, на его счету уже будет около $15,9 тыс. Из них около $5 тыс. — начисленные проценты.

Если же вы и дальше будете откладывать ту же сумму (или после совершеннолетия этим займется сам ребенок), то к 30 годам сумма на счете достигнет почти $35 тыс., а к 40 годам — $60 тыс. При этом в последнем случае большинство средств составит не сумма пополнения, а именно начисленные проценты.

Варианты инвестиций

Это самый простой наглядный способ показать ребенку, как работают деньги. Украинские банки позволяют открывать детские банковские карты, на которые родители могут пересылать деньги и держать расходы под контролем. В то же время количество банков, в которых есть детские депозиты, ограничено. В большинстве из них открыть вклад можно с 14 лет.

«Минфин» нашел несколько банков, в которых можно открыть депозит на имя ребенка до достижения этого возраста, это, в частности, ОТП Банк, Креди Агриколь и Приватбанк.

Такой вклад родители могут открыть свое имя с условием, что при достижении ребенком определенного возраста депозит перейдет в его собственность. Правда, те варианты, которые отыскала редакция, предполагают не очень высокую доходность. К примеру, в Привате по такому депозиту выплачивается 8,5% годовых в гривне, Креди Агриколь предлагает 8%.

При этом средняя ставка по годовому гривневому депозиту сейчас в Украине составляет 12,2%, а самые щедрые банки предлагают более 15% годовых. В этих условиях более выгодно открыть обычный вклад на свое имя, но объяснить ребенку, что это его деньги, и демонстрировать, как они растут, сколько вы вносите на счет и т. д.

Инвестируя в ОВГЗ, можно получить более 15% годовых, при этом доход от них, в отличие от процентов по депозитам, не облагается налогом. Но этот инвестиционный инструмент доступен в Украине с 18-ти лет. Поэтому инвестиции в них могут быть в пользу ребенка, но не от его имени. То же касается инвестиций на международных фондовых рынках — счет у международного брокера украинцы могут открыть при достижении 18-летнего возраста.

Квартира

Недвижимость — один из самых популярных способов инвестиций среди украинцев. Ее покупку для ребенка вряд ли можно использовать, как элемент обучения финансовой грамотности, но позволит обеспечить его жильем, когда он будет готов покинуть родительский дом. Плюс в течение длительного времени можно получать доходы от аренды или перепродать недвижимость, если с годами ее стоимость вырастет.

Законодательство Украины допускает возможность оформления квартиры на малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) ребенка. Ограничений по возрасту в этом случае нет. Несовершеннолетние могут принимать недвижимость в подарок, по наследству или стать собственником посредством заключения договора купли-продажи.

При покупке недвижимости родители могут заключить договор продажи не на себя, а сразу на ребенка. Преимущества такого подхода в том, что не нужно оформлять дарственную или составлять завещание, также нет рисков, связанных с разделом квартиры в случае развода, плюс исключается вероятность, что на квартиру будут претендовать другие родственники в случае разделения наследства.

Если купить недвижимость на ребенка, то он получит право распоряжаться ею с 14-летнего возраста. До 18 лет она может делать это при наличии письменного согласия родителей и органов опеки, а дальше — свободно, по своему усмотрению.

Доходная недвижимость

Удобный способ получать пассивный доход — инвестиции в доходную недвижимость. Это могут быть, например, апартаменты, номера в отелях или дома в зонах отдыха. Купив такую недвижимость, ее владелец, как правило, заключает договор с компанией, которая занимается ее управлением. Благодаря этому инвестор обеспечивает себе пассивный доход.

Именно по такому принципу, например, работает компания УЛИС, реализующая рекреационные проекты в Киевской и Ивано-Франковской областях. На отдельных территориях среди живописной природы она строит деревянные коттеджи и кебины, которые гости арендуют для отдыха.

Как работает модель? Инвесторы выкупают дома и отдают их компании в управление. УЛИС же берет на себя все эксплуатационные задачи: содержание домов и территории; размещение гостей; маркетинг и продвижение. Доходность для инвестора зависит от загруженности комплекса и локации. Стартует она от 10% в долларах, а в комплексе в Киевской области, который уже стал известным и у которого есть постоянные клиенты, она достигает 17%. Как объясняют в компании, если инвестировать в кебин $65 тыс. при рождении ребенка, то к его десятилетию на счету будет около $100 тыс. накопленного пассивного дохода, а также будет оставаться актив, который будет продолжать приносить доход.

Эту недвижимость можно покупать на долгий срок. «Дома строятся долговечными: это несущая конструкция, монолитный фундамент, каркасное строительство. Каждый желающий может приехать посмотреть на процесс строительства и убедиться в качестве материалов. Учитывая наш многолетний опыт управления, мы можем пообещать, что и через 10 лет дома будут в надлежащем состоянии», — подчеркивают в УЛИС.

В компании обращают внимание, что оформить на ребенка не удастся, но родители могут оформить инвестицию на себя, а затем подарить ребенку на 18-летие. К тому времени инвестиция будет приносить пассивный доход, который можно тратить на необходимые для ребенка вещи, или откладывать, чтобы обеспечить стабильное финансовое будущее.

Земельный участок

Преимущество инвестиций в землю в том, что это стабильный актив даже в нестабильные времена. Землю почти невозможно уничтожить физически и даже после прямого попадания (в отличие от недвижимости) она достаточно быстро восстанавливается до надлежащего состояния.

Также земля обеспечивает стабильный доход от аренды. Сейчас он, в зависимости от региона, составляет $100−150 за гектар. Но эксперты прогнозируют, что стоимость аренды, по мере завершения текущих договоров, будет расти, достигая $500 за га. Такие ожидания подкрепляются результатами государственных земельных аукционов, где арендаторы уже готовы платить аренду до $800 за га в год в отдельных регионах за новые для себя и качественные земельные участки.

Третье преимущество этой инвестиции — стоимость земли будет расти вместе с вашим ребенком. Если ориентироваться на опыт Европейских стран, то ожидаемый рост — 15−20% в долларах в год. «Цена земли сейчас составляет $3 тыс. за гектар. Для сравнения: по данным Евростата, средняя стоимость гектара пашни в ЕС в 2023 году составляла 11,791 тыс. евро. Поэтому потенциал роста этого актива в последующие 10−15 лет выглядит очень привлекательным, инвестиции могут вырасти в разы до момента совершеннолетия ребенка», — отмечает СЕО и основатель компании Твое Коло Андрей Усенко.

Земельный участок можно купить непосредственно на имя ребенка. Как объяснил Андрей Усенко, для детей до 14 лет договор заключается в пользу ребенка, но подписывается одним из родителей. При этом требуется нотариально заверенное согласие второго родителя, что он не возражает против этого действия, и обязательное согласие органа опеки и попечительства. А после 14 лет договор подписывает уже сам ребенок, но также нужно нотариально удостоверенное согласие обоих родителей и обязательное согласие органа опеки и попечительства.

Правда, здесь есть еще один нюанс: поскольку у ребенка нет собственных средств, родители должны сначала подарить их по договору дарения, предварительно подтвердив официальный источник происхождения денег.

Счет в НПФ

Обеспечить получение ребенком прибыли в будущем может счет в негосударственном пенсионном фонде. Как объясняют специалисты, открыть контракт в нем можно не только за себя, но и за родных, в том числе — несовершеннолетних детей.

Заключая таковой договор в пользу другого лица, клиент выступает вкладчиком. При этом выгодоприобретателем, то есть владельцем пенсионного счета, будет человек, в пользу которого открыт такой пенсионный счет. Соответственно, он впоследствии и будет получать выплаты из него.

По условиям контракта, начало выплат обязательно стартует после достижения пенсионного возраста. По желанию возраст можно установить любой. Таким образом, в определенный момент у ребенка будет финансовая поддержка за счет отложенных средств и начисленных на них процентов.

Следует учитывать, что доходность счетов НПФ не гарантирована и зависит от эффективности управления фондом. В то же время, как сообщал «Минфин», в прошлом году ряд таких фондов обеспечили доходность более 20% годовых в гривне, что существенно превысило инфляцию.

Образование

Беспокоясь о финансовом благополучии ребенка, не стоит сосредотачиваться только на финансовых инвестициях. Средства, вложенные в его образование и будущую профессию, в конечном счете могут принести гораздо большую пользу, чем любые активы.

Как отмечает лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Хекман, у детей, в образование которых вложили средства в раннем детстве, через 20 лет был доход на 25% больше, чем у их сверстников. Главное — найти направление, которое будет не только полезно, но и интересно ребенку.