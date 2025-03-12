Инфляция в США впервые за 5 месяцев замедлилась

Рост индекса потребительских цен (CPI) в США замедлился до 2,8% в феврале с 3% в январе. Об этом свидетельствуют данные tradingeconomics.

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Такие данные оказались неожиданностью, ведь эксперты ожидали немного большей цифры — 2,9%.

Для рынков это может оказаться позитивом, поскольку инфляция впервые за 5 месяцев продемонстрировала замедление, что может побуждать ФРС рассматривать снижение ставки.