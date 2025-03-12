Первая украинская криптобиржа Kuna закрыла депозиты и объявила дату прекращения работы

Первая украинская криптовалютная криптобиржа Kuna с 12 марта закрыла прием депозитов в рамках подготовки к полному прекращению работы. Компания разослала клиентам ответные сообщения. Об этом заявил основатель криптобиржи Михаил Чобанян в своем Telegram-канале.

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«До 30 апреля, пожалуйста, заберите свои средства. Именно до 30-го, потому что с 1 мая серверы уже не будут работать, и вывести средства можно будет только по обращению по email. А это будет долго и неудобно, в первую очередь для вас», — отметил Чобанян.

Он также сообщил, что намерен сфокусироваться на проектах в области GovTech и искусственного интеллекта.

Напомним

В конце января 2025 года Чобанян заявил, что криптовалютная биржа Kuna прекращает коммерческую деятельность не только в Украине, но и по всему миру.

Ранее пользователи Kuna рассказали, что получили уведомление на email о блокировке сервиса в Украине. Провайдеры начали блокировать доступ к сайту криптобиржи, выполняя распоряжение Госспецсвязи.

Основанием для этого стало решение Шевченковского суда города Киева, принятое по ходатайству Бюро экономической безопасности (БЭБ) по делу № 761/1434/25.

В судебном реестре не сообщается о сути претензий стражей порядка к криптобирже, публично они их тоже не называли. По данным Forbes, БЭБ проводит расследование по уклонению от уплаты налогов группой компаний Kuna.

В прошлом году Чабанян сообщил, что Kuna изучает вариант продажи своего бизнеса в Украине.