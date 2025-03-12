Президент США Дональд Трамп отказался от намерения ввести повышенные до 50% тарифы на импорт стали и алюминия из Канады. Об этом главный торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил в эфире CNBC.
Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады — Белый дом
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Отказ от дополнительных тарифов произошел через шесть часов после того, как Трамп объявил о своем плане удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение канадской провинции Онтарио ввести 25% налог на экспорт электроэнергии в США.
Позже премьер-министр Онтарио Даг Форд сообщил, что решил приостановить действие повышенной пошлины, поговорив с министром торговли США Говардом Лутником.
Наварро спросили, означает ли это, что в среду не будет введено 50% тарифов на канадскую сталь и алюминий. Советник Белого дома ответил: «Правильно».
По его словам, министр торговли Лутник договорился с главой правительства Онтарио, чтобы провинция не вводила пошлины на экспортируемую в США электроэнергию.
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Напомним
Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 марта, объявил о новых тарифах против Канады в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США. Вашингтон повысит до 50% пошлины на канадскую сталь и алюминий.
4 марта Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады. С 4 марта 2025 г. импорт будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ на этот шаг объявил, что Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму $155 млрд.
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Комментарии - 4
що ж ти фраєр здав назад…
щось дід здає позиції, як цнотлива дівчина, то буду, то не буду))
вони ввели «Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму $155 млрд.»
Онтаріо не ввели 25% податок на електроенергію для США, а мита у відповідь ввели.