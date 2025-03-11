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11 марта 2025, 12:48 Читати українською

Миллиардеры, поддерживавшие Трампа, потеряли $209 миллиардов из-за его политики

Пятеро миллиардеров, выразивших поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, с тех пор совокупно потеряли 209 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пятеро миллиардеров, выразивших поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, с тех пор совокупно потеряли 209 миллиардов долларов.

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Что известно

Период между переизбранием Трампа и его инаугурацией был благоприятен для самых богатых людей мира — индекс S&P 500 установил несколько рекордных максимумов. Инвесторы активно вкладывали деньги в фондовый и крипторинки, ожидая, что политика Трампа будет выгодна бизнесу.

Однако ожидания дальнейшего роста рынка не оправдались. S&P 500 упал на 6,4% с момента вступления Трампа в должность. Массовые сокращения госслужащих и неопределенность по тарифам спровоцировали обвал рынка — только в понедельник индекс потерял 2,7%.

Компании гостей инаугурации потеряли $1,39 триллиона рыночной стоимости.

Подробности

Так, состояние Илона Маска сократилось на $148 миллиардов. Основной источник его богатства — акции Tesla — удвоились в цене после выборов, но потом потеряли все эти доходы. В Европе продажи Tesla упали на 70%, а в Китае — на 49%.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял 29 миллиардов долларов. В декабре 2024 года Amazon пожертвовал $1 млн в фонд инаугурации Трампа. Но акции компании упали на 14% с 17 января.

Соучредитель Google Сергей Брин потерял $22 миллиарда. После переизбрания Трампа в ноябре 2024 поужинал с президентом США в Мар-а-Лаго. В феврале акции Alphabet обвалились на 7% из-за слабых финансовых результатов, а компания пытается снизить давление правительства США, которое хочет разделить Google.

Компания Meta Марка Цукерберга была лидером среди «Большой семерки» технологических компаний в начале года, возрастая на 19% с середины января по середину февраля. Однако впоследствии ее акции потеряли все эти доходы, а состояние миллиардера сократилось на $5 миллиардов.

Владелец LVMH Бернар Арно тоже потерял $5 миллиардов. Его состояние выросло после выборов, но потом большинство доходов исчезло. На рынок роскоши давят возможные 10−20% пошлины на европейские товары.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AENEF9953
AENEF9953
11 марта 2025, 12:56
#
А ще американці втратили Америку.
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