Биткоин упал ниже 77 000, Ethereum — $1 800: что нового на крипторынке

Биткоин упал ниже 77 000

В ночь с 10 на 11 марта цена первой криптовалюты в моменте упала до $76 806. Затем биткоин восстановил свои позиции. На момент написания новости цена актива составляет $80667. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За последние сутки цифровое золото подешевело на 1,7%, за неделю актив потерял 3%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Наибольшее снижение за 24 часа у Dogecoin (-7,7%) и Ethereum (-7,5%). Отметим, что Ethereum ночью падал до $1788, затем поднялся до $1910.

Общая капитализация криптовалютного рынка также снижается. С начала марта показатель упал с $3,15 трлн. до $2,61 трлн.

Основатель и CEO WhaleWire Джейкоб Кинг считает, что наступил медвежий рынок.

Среди основных негативных факторов он назвал:

падение биткоина почти на 30% от январских уровней;

ликвидацию длинных позиций на сумму свыше $5 млрд за последние четыре дня;

разочарование участников рынка в отношении крипторезерва США;

падение институционального спроса, выразившееся в рекордном оттоке из ETF.

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В спотовых биткоин- и Ethereum-ETF зафиксирован отток капитала на фоне проседания на крипторынке

10 марта 2025 года спотовые биткоин- и Ethereum-ETF отметились отрицательной динамикой. Общий суточный отток капитала из этих секторов составил более $312 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Из фондов на базе первой криптовалюты вывели $278,55 млн. В частности, отрицательной динамикой отличились следующие продукты:

IBIT — $89,24 млн;

FBTC — $134,04 млн;

GBTC — $20,6 млн;

BITB — $6,84 млн;

BTCO — $14,2 млн;

EZBC — $13,64 млн.

Ни за одной из позиций не было зафиксировано чистого притока средств.

Это шестой день, который сектор закрывает в красной зоне. За этот период из продуктов на базе первой криптовалюты вывели более $1 млрд.

Из фондов на базе Ethereum со своей стороны вывели $34 млн. Негативной динамикой отметились четыре ETF:

ETHE — $4,84 млн;

ETH — $3,88 млн;

FETH — $23,68 млн;

ETHW — $1,6 млн.

Как и в случае со спотовыми биткоин-ETF, ни один из продуктов в секторе не отметился положительной динамикой.

В этом случае отрицательная динамика длится четыре торговых дня подряд. За этот период из фондов на базе второй по капитализации криптовалюты вывели суммарно более $156 млн.

В Южной Корее предложили включить биткоин в резерв страны

Финансовые эксперты и оппозиционные политики Южной Кореи призвали правительство страны интегрировать биткоин в национальные резервы и разработать стейблкоин, обеспеченный корейской воной. Об этом сообщает The Korea Herald.

Во время форума, организованного Демократической партией накануне официального создания национального резерва криптоактивов в США, CEO блокчейн-компании xCrypton Ким Чен Сен отметил необходимость стратегического ответа на шаги США по данному вопросу и настоял на разработке «четкой политики» правительства Южной Кореи.

Напомним, что 7 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического биткоин-резерва.

Трамп положит конец дебанкингу криптокомпаний — СМИ

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, направленный на снятие барьеров для доступа криптокомпаний к банковским услугам. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на источники.

В сообществе вероятный сговор администрации Джо Байдена по дебанкингу игроков отрасли получил название «Операция Chokepoint 2.0».

Исполнительный директор рабочей группы по рынкам цифровых активов Бо Хайнс подтвердил разработку мероприятий, но не раскрыл никаких подробностей.

«Я думаю, индустрия может ожидать чего-нибудь в ближайшее время», — заявил он.

Чиновник также повторил, что администрация Трампа намерена положить конец всем практикам, связанным с «Операцией Chokepoint 2.0».

Один из источников издания сообщил, что указ, скорее всего, повлияет на политику ФРС по поводу основных счетов. Они позволяют получить доступ в центробанк и осуществлять прямые платежи.

При президентстве Байдена ФРС отказывалась открывать основные расчетные счета компаниям, ориентированным на криптоиндустрию — таким как Custodia, фактически сдерживая их развитие.

Однако центробанк формально остается независимым органом и у исполнительной власти нет прямых рычагов влияния на его решение. По слухам, на предстоящей встрече высокопоставленные чиновники Белого дома намерены обсудить возможные юридические препятствия для подготовки соответствующего указа.

Представитель администрации опроверг эту информацию, но подтвердил, что процесс отмены «Операции Chokepoint 2.0» запущен.

По словам собеседников издания, указ может выйти за пределы связанных с банками вопросов. Среди других его положений, вероятно, будет норма, согласно которой долларовые стейблкоины не должны считаться ценными бумагами.