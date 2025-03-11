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11 марта 2025, 9:39 Читати українською

Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов

Правоохранители Львовщины раскрыли масштабную мошенническую схему, организованную сотрудниками одного из банков. Установлено, что шесть банковских работников, включая руководителя отделения, присваивали средства клиентов, перевыпуская их банковские карты без ведома собственников. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции.

Правоохранители Львовщины раскрыли масштабную мошенническую схему, организованную сотрудниками одного из банков.
Фото: depositphotos

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Что известно

По данным киберполиции, сумма похищенных средств превышает 1 миллион гривен, снята из 19 счетов.

Подозреваемые действовали в течение 2023−2024 годов и пользовались тем, что часть клиентов, чьи счета они обокрали, находятся на временно оккупированных территориях или в южных и восточных регионах Украины.

Как пишет РБК-Украина, речь идет о работниках Ощадбанка.

Как работала схема

Мошенническая схема работала по хорошо продуманному алгоритму. Сотрудники банка получали доступ к данным клиентов и меняли их финансовый телефонный номер на находящийся под контролем злоумышленников. Благодаря этому они могли входить в систему интернет-банкинга от имени клиентов, получая полный доступ к их счетам.

Поскольку для перевыпуска банковской карты обычно требуется личное присутствие собственника, мошенники нашли способ обойти это требование. Они использовали специальное программное обеспечение, чтобы изменять фотографии клиентов в банковской системе, создавая иллюзию, что человек действительно обращался в отделение.

После внесения всех необходимых изменений руководитель отделения лично получал перевыпущенную карту в кассе банка.

После этого злоумышленники немедленно использовали ее для снятия наличных денег. Украденные средства они снимали через банкоматы или POS-терминалы, в частности непосредственно в отделении банка.

В ходе следственных действий были изъяты черновые записи с реквизитами клиентов, ставших жертвами преступления; банковские карты, телефоны и другие технические устройства, использовавшиеся в схеме, а также документы и цифровые доказательства, подтверждающие незаконные финансовые операции.

Подозреваемым инкриминируют нарушения ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в электронно-вычислительных машинах).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
11 марта 2025, 10:16
#
Схеми-схеми.
+
+15
bonv
bonv
11 марта 2025, 10:17
#
Удосконалюються.
+
+15
Rubi0
Rubi0
11 марта 2025, 11:49
#
« пользовались тем, что часть клиентов, чьи счета они обокрали, находятся на временно оккупированных территориях или в южных и восточных регионах Украины. ».Судя по скринам даже у участников теробороны деньги воровали. То есть люди выбрали Украину приехали с условного Мариуполя или Херсона, записались в тероборону, а у них еще и деньги воровали. Львовяне пробили очередное дно… кто вообще дал им право называться культурной столицей.
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