США официально сворачивают 83% программ агентства USAID — госсекретарь Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио заявил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он сообщил в соцсети Х.

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По его словам, на 5200 контрактов, которые сейчас расторгаются, было израсходовано десятки миллиардов долларов. И это, добавил Рубио, не способствовало интересам США.

«После консультаций с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 18% программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом», — отметил госсекретарь.

Он поблагодарил Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, и других долго работавших работников «чтобы достичь этой исторической реформы, которая давно назрела».

Напомним

20 января 2025 г., в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

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3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора USAID.