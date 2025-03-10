Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио заявил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он сообщил в соцсети Х.
США официально сворачивают 83% программ агентства USAID — госсекретарь Рубио
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По его словам, на 5200 контрактов, которые сейчас расторгаются, было израсходовано десятки миллиардов долларов. И это, добавил Рубио, не способствовало интересам США.
«После консультаций с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 18% программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом», — отметил госсекретарь.
Он поблагодарил Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, и других долго работавших работников «чтобы достичь этой исторической реформы, которая давно назрела».
Напомним
20 января 2025 г., в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.
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3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.
После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора USAID.
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Комментарии - 3
ну нарешті…нарешті українські ЗМІ стануть писати правду про бусифікацію і корупційні скандали, а не всяку фігню фінансовану USAID))