Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 марта 2025 года по 1 марта 2024 года) вырос на 33% до 267 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Украинцы за год увеличили объем инвестиций в ОВГЗ на 33% — Минфин
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В то же время доля юридических и физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет на начало марта 2025 10,1% и 4,4% соответственно (в марте 2024 года — 8,9% и 3,6% соответственно).
В феврале 2025 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 26,4 млрд. грн.
По состоянию на 1 марта, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,84 трлн гривен:
- наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,6%) и НБУ (36,8%),
- доля юридических и физических лиц — 10,1% и 4,4% соответственно,
- доля нерезидентов составляет 1,1%,
- доля страховых компаний — 1%,
- доля территориальных общин — 0,02%.
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Напомним
Минфин писал, что 19 февраля 2025 года Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели свой первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.
Аукционы по обмену государственных облигаций (switch-аукционы) позволяют обменивать ранее выпущенные государственные долговые инструменты (вскоре погашаемые инструменты или неликвидные инструменты) на новые или недавно размещенные бумаги.
Это помогает сглаживать график погашения госдолга и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.
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