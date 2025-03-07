Украинцы за год увеличили объем инвестиций в ОВГЗ на 33% — Минфин

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 марта 2025 года по 1 марта 2024 года) вырос на 33% до 267 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В то же время доля юридических и физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет на начало марта 2025 10,1% и 4,4% соответственно (в марте 2024 года — 8,9% и 3,6% соответственно).

В феврале 2025 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 26,4 млрд. грн.

По состоянию на 1 марта, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,84 трлн гривен:

наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,6%) и НБУ (36,8%),

доля юридических и физических лиц — 10,1% и 4,4% соответственно,

доля нерезидентов составляет 1,1%,

доля страховых компаний — 1%,

доля территориальных общин — 0,02%.

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Напомним

Минфин писал, что 19 февраля 2025 года Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели свой первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.

Аукционы по обмену государственных облигаций (switch-аукционы) позволяют обменивать ранее выпущенные государственные долговые инструменты (вскоре погашаемые инструменты или неликвидные инструменты) на новые или недавно размещенные бумаги.

Это помогает сглаживать график погашения госдолга и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.