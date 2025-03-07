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7 марта 2025, 16:32 Читати українською

Украинцы за год увеличили объем инвестиций в ОВГЗ на 33% — Минфин

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 марта 2025 года по 1 марта 2024 года) вырос на 33% до 267 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 марта 2025 года по 1 марта 2024 года) вырос на 33% до 267 млрд грн.
Фото: НБУ

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В то же время доля юридических и физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет на начало марта 2025 10,1% и 4,4% соответственно (в марте 2024 года — 8,9% и 3,6% соответственно).

В феврале 2025 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 26,4 млрд. грн.

По состоянию на 1 марта, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,84 трлн гривен:

  • наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,6%) и НБУ (36,8%),
  • доля юридических и физических лиц — 10,1% и 4,4% соответственно,
  • доля нерезидентов составляет 1,1%,
  • доля страховых компаний — 1%,
  • доля территориальных общин — 0,02%.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ

Напомним

Минфин писал, что 19 февраля 2025 года Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели свой первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.

Аукционы по обмену государственных облигаций (switch-аукционы) позволяют обменивать ранее выпущенные государственные долговые инструменты (вскоре погашаемые инструменты или неликвидные инструменты) на новые или недавно размещенные бумаги.

Это помогает сглаживать график погашения госдолга и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
7 марта 2025, 18:08
#
Інших способів не знають або все влаштовує…
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