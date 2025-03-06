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6 марта 2025, 19:04 Читати українською

НБУ не планирует изменять структуру международных резервов с долей долларов 82,8%

Национальный банк пока не планирует изменять структуру международных резервов, в которых доля активов в долларах США на 1 февраля составила 82,8%. Кроме того, регулятор не рассматривает риск замораживания резервов со стороны США и продолжает руководствоваться текущей инвестиционной декларацией. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга, сообщает Интерфак-Украина.

Национальный банк пока не планирует изменять структуру международных резервов, в которых доля активов в долларах США на 1 февраля составила 82,8%.
Фото: НБУ

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«Сейчас у нас нет этого вопроса в повестке дня. Мы внимательно следим, независимо от происходящих сейчас событий. Это всегда в фокусе внимания Национального банка и нашей команды за соответствующими событиями на международном рынке, но говорить о том, что мы сейчас как-то рассматриваем этот вопрос ввиду событий, — нет», — ответил глава НБУ Андрей П.

Он подчеркнул, что Нацбанк рассматривает США как стратегического партнера.

«В настоящее время Национальный банк находится в базовом сценарии. И мы не рассматриваем подобного рода развитие событий», — прокомментировал Великолепный возможность заморозки США международных резервов Украины.

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Он сообщил, что вопрос перепривязки от доллара к евро комплексный, обсуждается с рынком.

«Совет оверсайта недавно этот вопрос рассматривал, дискутировал. Сказать, что этот вопрос у нас находится уже на выходе, нет. Мы рассматриваем разные варианты и подходим к решению этого вопроса именно комплексно», — отметил глава НБУ.

Его заместитель Юрий Гелетий добавил, что совет оверсайта рассматривал вопрос относительно доли расчетов в евро. По его словам, за импорт он приближается к 50%, за экспорт — более 30%, на наличном рынке — около 22−23%.

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«Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и достаточно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции», — отметил Гелетий.

Что касается резервов, то, по его словам, Нацбанк сейчас руководствуется своей инвестиционной декларацией, определяющей основные тактические и стратегические основы управления золотовалютными резервами относительно их доходности.

Напомним

По состоянию на 1 февраля, согласно информации на сайте Нацбанка, международные резервы составляли $43,01 млрд в эквиваленте, в том числе активы в долларах — $35,618 млрд, в EUR — $4,287 млрд, в GBP — $0,177 млрд, JPY — $0,166 млрд, в C9 — $0,4.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 марта 2025, 21:16
#
Бакс рулить:)
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