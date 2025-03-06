Фондовый рынок США испытывает трудности. Европейские акции наоборот растут

Инвесторы, надеявшиеся, что программа нового президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» будет способствовать росту американских акций и доллара, теперь разочарованы. Доллара слабеет, а акции США отстают от европейских. Об этом сообщает Financial Times.

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Инвесторы сейчас обеспокоены тем, что широко разрекламированная политика Трампа торговых пошлин нанесет ущерб внутреннему экономическому росту.

В то же время внешняя политика Соединенных Штатов заставила европейских политиков пообещать значительное увеличение расходов на оборону, что привело к росту стоимости активов в регионе.

В последние полгода европейские фондовые индексы продемонстрировали динамику, которая либо сравнялась, либо превысила показатели Уолл-Стрит.

Индекс S&P 500 зафиксировал рост около 6%, что соответствует аналогичному показателю британского FTSE 100, однако уступает выросшему на 9% французскому Cac 40 и немецкому Dax, продемонстрировавшему впечатляющий рост — более 20%. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 8%.

Акции немецкого вооруженного концерна Rheinmetall выросли на 130% за шесть месяцев, а производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy — на 115%.

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Напомним

«Минфин» писал, что в среду, 5 марта, доллар опустился до самой низкой отметки за три месяца из-за торговой войны, которую начал Трамп.

Компания Tesla, почти удвоившая свою стоимость в период между выборами в США и серединой декабря, когда генеральный директор и сторонник Трампа Илон Маск стал центральной фигурой в американской администрации, сейчас потеряла почти все свои послевыборные достижения.

Кроме того, в феврале 2025 года продажи Tesla в Германии упали на 76%, поскольку Маск раздражал избирателей, участвовавших в федеральных выборах в стране.

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