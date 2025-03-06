Продажи Tesla в Германии упали на 76%

Количество регистраций электромобилей Tesla в Германии в феврале резко упало, поскольку главный исполнительный директор компании Илон Маск раздражал избирателей, участвовавших в федеральных выборах в стране. Об этом пишет Bloomberg.

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Падение продаж

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, продажи упали на 76%, до 1429 автомобилей. Показатели Tesla резко контрастировали с общим количеством регистраций электромобилей, количество которых в феврале выросло на 31%.

За несколько месяцев до состоявшихся 23 февраля выборов в Германии Маск поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии». По итогам выборов 2025 года партия стала второй и получила 151 место в Бундестаге.

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Как отмечается, за первые два месяца года продажи Tesla упали на 71% в Германии и на 44% — во Франции, на двух крупнейших рынках электромобилей в Европейском Союзе.

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