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6 марта 2025, 11:27 Читати українською

Продажи Tesla в Германии упали на 76%

Количество регистраций электромобилей Tesla в Германии в феврале резко упало, поскольку главный исполнительный директор компании Илон Маск раздражал избирателей, участвовавших в федеральных выборах в стране. Об этом пишет Bloomberg.

Количество регистраций электромобилей Tesla в Германии в феврале резко упало, поскольку главный исполнительный директор компании Илон Маск раздражал избирателей, участвовавших в федеральных выборах в стране.
Фото: depositphotos

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Падение продаж

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, продажи упали на 76%, до 1429 автомобилей. Показатели Tesla резко контрастировали с общим количеством регистраций электромобилей, количество которых в феврале выросло на 31%.

За несколько месяцев до состоявшихся 23 февраля выборов в Германии Маск поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии». По итогам выборов 2025 года партия стала второй и получила 151 место в Бундестаге.

Читайте также: Продажи Tesla в Европе упали почти вдвое

Как отмечается, за первые два месяца года продажи Tesla упали на 71% в Германии и на 44% — во Франции, на двух крупнейших рынках электромобилей в Европейском Союзе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
6 марта 2025, 11:47
#
Маск грає в свою гру.
+
+15
Я_ __
Я_ __
6 марта 2025, 11:57
#
«Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%»

Від серця до Марсу! Я воль, майн фюрер Маск!)))
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