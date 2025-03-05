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5 марта 2025, 19:06 Читати українською

Процессор M4 и новый цвет: Apple обновила MacBook Air

Сегодня, 5 сентября, Apple представила новый ноутбук MacBook Air с процессором M4, поддержкой Apple Intelligence и новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage, что позволяет автоматически следить за пользователем во время видеозвонков. Кроме того, лэптоп получил и новый цвет — небесно-голубой.

Сегодня, 5 сентября, Apple представила новый ноутбук MacBook Air с процессором M4, поддержкой Apple Intelligence и новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage.
Фото: Apple

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Чип M4 оснащен мощным 10-ядерным ЦП и 10-ядерным графическим процессором и поддержкой до 32 ГБ унифицированной памяти, что делает новый MacBook Air в 2 раза быстрее модели с M1.

Отметим, что минимальная унифицированная память, которая идет в базовой версии ноутбука, составляет 16 ГБ. Однако накопитель в минимальной конфигурации по-прежнему 256 ГБ.

Отмечается, что по сравнению с самым быстрым MacBook Air на процессоре Intel модель с M4 обеспечивает до 23 раз большую производительность.

«Мощный Neural Engine в чипе M4, ускоряющий выполнение задач на основе искусственного интеллекта, также в 3 раза быстрее, чем на MacBook Air с M1, значительно увеличивая скорость в таких задачах, как автоматическое улучшение фотографий и удаление фонового шума с видео», — говорится в сообщении.

Ноутбук доступен в четырех цветах:

  • Небесно-голубой (Sky Blue),
  • Сияющая звезда (Starlight),
  • Темная ночь (Midnight).
  • Серебристый (Silver).

Космический серый (Space Gray) больше не предлагается.

По данным Apple, новый MacBook Air может работать от батареи до 18 часов, как и MacBook Air на предыдущих процессорах серии М.

MacBook Air теперь поддерживает до двух внешних мониторов 6K в дополнение к встроенному дисплею Liquid Retina с яркостью до 500 нит. Ранее два внешних монитора могли работать одновременно только при закрытой крышке ноутбука.

Размеры экранов не изменились — это 13,6 или 15,3 дюймов. MacBook Air с M4 имеет Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также зарядное устройство MagSafe и два порта Thunderbolt 4, а также 3,5-мм разъем для наушников.

Цены и дата выхода

Цены в США без учета налогов составляют:

  • 13-дюймовый MacBook Air с M4 — от $999;
  • 15-дюймовый MacBook Air с M4 — от $1 199.

Клиенты в 28 странах могут заказать новые MacBook Air с M4 начиная с сегодняшнего дня на сайте Apple и в приложении Apple Store. Ноутбуки будут доступны в магазинах Apple и авторизованных торговых точках со среды, 12 марта.

Напомним

Теперь все последние ноутбуки Apple получили процессоры M4. В октябре 2024 года Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro на M4, M4 Pro и M4 Max.

Вчера, 4 марта, Apple показала новый iPad Air с M3 и обновленной клавиатурой.

А в прошлом месяце компания представила «бюджетный» iPhone 16e, оказавшийся не таким и бюджетным.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
5 марта 2025, 20:15
#
Взяв собі м4 ПРО, все влаштовує.
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