Процессор M4 и новый цвет: Apple обновила MacBook Air

Сегодня, 5 сентября, Apple представила новый ноутбук MacBook Air с процессором M4, поддержкой Apple Intelligence и новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage, что позволяет автоматически следить за пользователем во время видеозвонков. Кроме того, лэптоп получил и новый цвет — небесно-голубой.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Чип M4 оснащен мощным 10-ядерным ЦП и 10-ядерным графическим процессором и поддержкой до 32 ГБ унифицированной памяти, что делает новый MacBook Air в 2 раза быстрее модели с M1.

Отметим, что минимальная унифицированная память, которая идет в базовой версии ноутбука, составляет 16 ГБ. Однако накопитель в минимальной конфигурации по-прежнему 256 ГБ.

Отмечается, что по сравнению с самым быстрым MacBook Air на процессоре Intel модель с M4 обеспечивает до 23 раз большую производительность.

«Мощный Neural Engine в чипе M4, ускоряющий выполнение задач на основе искусственного интеллекта, также в 3 раза быстрее, чем на MacBook Air с M1, значительно увеличивая скорость в таких задачах, как автоматическое улучшение фотографий и удаление фонового шума с видео», — говорится в сообщении.

Ноутбук доступен в четырех цветах:

Небесно-голубой (Sky Blue),

Сияющая звезда (Starlight),

Темная ночь (Midnight).

Серебристый (Silver).

Космический серый (Space Gray) больше не предлагается.

По данным Apple, новый MacBook Air может работать от батареи до 18 часов, как и MacBook Air на предыдущих процессорах серии М.

MacBook Air теперь поддерживает до двух внешних мониторов 6K в дополнение к встроенному дисплею Liquid Retina с яркостью до 500 нит. Ранее два внешних монитора могли работать одновременно только при закрытой крышке ноутбука.

Размеры экранов не изменились — это 13,6 или 15,3 дюймов. MacBook Air с M4 имеет Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также зарядное устройство MagSafe и два порта Thunderbolt 4, а также 3,5-мм разъем для наушников.

Цены и дата выхода

Цены в США без учета налогов составляют:

13-дюймовый MacBook Air с M4 — от $999;

15-дюймовый MacBook Air с M4 — от $1 199.

Клиенты в 28 странах могут заказать новые MacBook Air с M4 начиная с сегодняшнего дня на сайте Apple и в приложении Apple Store. Ноутбуки будут доступны в магазинах Apple и авторизованных торговых точках со среды, 12 марта.

Напомним

Теперь все последние ноутбуки Apple получили процессоры M4. В октябре 2024 года Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro на M4, M4 Pro и M4 Max.

Вчера, 4 марта, Apple показала новый iPad Air с M3 и обновленной клавиатурой.

А в прошлом месяце компания представила «бюджетный» iPhone 16e, оказавшийся не таким и бюджетным.