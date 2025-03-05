Сегодня, 5 сентября, Apple представила новый ноутбук MacBook Air с процессором M4, поддержкой Apple Intelligence и новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage, что позволяет автоматически следить за пользователем во время видеозвонков. Кроме того, лэптоп получил и новый цвет — небесно-голубой.
Процессор M4 и новый цвет: Apple обновила MacBook Air
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Чип M4 оснащен мощным 10-ядерным ЦП и 10-ядерным графическим процессором и поддержкой до 32 ГБ унифицированной памяти, что делает новый MacBook Air в 2 раза быстрее модели с M1.
Отметим, что минимальная унифицированная память, которая идет в базовой версии ноутбука, составляет 16 ГБ. Однако накопитель в минимальной конфигурации по-прежнему 256 ГБ.
Отмечается, что по сравнению с самым быстрым MacBook Air на процессоре Intel модель с M4 обеспечивает до 23 раз большую производительность.
«Мощный Neural Engine в чипе M4, ускоряющий выполнение задач на основе искусственного интеллекта, также в 3 раза быстрее, чем на MacBook Air с M1, значительно увеличивая скорость в таких задачах, как автоматическое улучшение фотографий и удаление фонового шума с видео», — говорится в сообщении.
Ноутбук доступен в четырех цветах:
- Небесно-голубой (Sky Blue),
- Сияющая звезда (Starlight),
- Темная ночь (Midnight).
- Серебристый (Silver).
Космический серый (Space Gray) больше не предлагается.
По данным Apple, новый MacBook Air может работать от батареи до 18 часов, как и MacBook Air на предыдущих процессорах серии М.
MacBook Air теперь поддерживает до двух внешних мониторов 6K в дополнение к встроенному дисплею Liquid Retina с яркостью до 500 нит. Ранее два внешних монитора могли работать одновременно только при закрытой крышке ноутбука.
Размеры экранов не изменились — это 13,6 или 15,3 дюймов. MacBook Air с M4 имеет Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также зарядное устройство MagSafe и два порта Thunderbolt 4, а также 3,5-мм разъем для наушников.
Цены и дата выхода
Цены в США без учета налогов составляют:
- 13-дюймовый MacBook Air с M4 — от $999;
- 15-дюймовый MacBook Air с M4 — от $1 199.
Клиенты в 28 странах могут заказать новые MacBook Air с M4 начиная с сегодняшнего дня на сайте Apple и в приложении Apple Store. Ноутбуки будут доступны в магазинах Apple и авторизованных торговых точках со среды, 12 марта.
Напомним
Теперь все последние ноутбуки Apple получили процессоры M4. В октябре 2024 года Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro на M4, M4 Pro и M4 Max.
Вчера, 4 марта, Apple показала новый iPad Air с M3 и обновленной клавиатурой.
А в прошлом месяце компания представила «бюджетный» iPhone 16e, оказавшийся не таким и бюджетным.
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