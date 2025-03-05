Продажи жилья в Торонто упали на 29% из-за экономической неопределенности

Продажи жилья в Торонто в феврале 2025 года упали до самого низкого уровня за последний год, поскольку проблемы с доступностью жилья и экономическая неопределенность давят на покупателей. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным Регионального совета по недвижимости Торонто, опубликованным в среду и учитывающим сезонные колебания, количество сделок упало на 29% по сравнению с январем.

Средняя цена на жилье в самом большом городе Канады падает третий месяц подряд, снизившись на 1,5% до 1,06 миллиона канадских долларов ($736 тысяч).

Высокие цены оказывают давление на тех, кто хочет купить жилье в самом большом городе Канады. А продавцы в феврале стали менее активными: количество новых объявлений уменьшилось на 24% по сравнению с январем.

Кроме того, покупатели также ощущают на себе растущую неопределенность из-за торговой войны между США и Канадой. Торговое противостояние с США может сократить рост ВВП Канады на 2−4 процентных пункта, как прогнозируют экономисты.

Многие канадцы бойкотируют американские товары, а на рынке жилья, по неопределенности, занимают выжидательную позицию.

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Напомним

«Минфин» писал, что 4 марта 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.

В ответ на новые тарифы в США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.

После чего Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.