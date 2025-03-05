Канада из-за новых пошлин Трампа может оставить американцев без света

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на введенные президентом США пошлины против Канады его провинция запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и «разрывает» соглашение с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета. Об этом пишет CNN .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Мы расторгаем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его больше нет», — завил Форд.

В ноябре в провинции сообщалось, что SpaceX предлагала свои услуги спутникового интернета Starlink около 15 000 домов и предприятий.

Кроме того, Даг Форд пригрозил применить 25% надбавку на электроэнергию, которую его провинция поставляет в США, если у Трампа не будет пересмотрено решение о пошлинах.

«Мы без колебаний отключим и их электроэнергию. Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль», — отметил он.

Премьер Онтарио также добавил, что в первую очередь такие меры нанесут ущерб тем штатам, где поддерживают Дональда Трампа.

К тому же, по словам Форда, Совет по контролю алкогольных напитков Онтарио убирает американскую продукцию с полок магазинов.

Читайте также: Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%

Напомним

4 марта Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады. С 4 марта 2025 г. импорт будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ на этот шаг объявил, что Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.