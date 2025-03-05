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5 марта 2025, 11:36 Читати українською

Канада из-за новых пошлин Трампа может оставить американцев без света

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на введенные президентом США пошлины против Канады его провинция запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и «разрывает» соглашение с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета. Об этом пишет CNN.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на введенные президентом США пошлины против Канады его провинция запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и «разрывает» соглашение с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета.
Фото: Getty images

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Что известно

«Мы расторгаем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его больше нет», — завил Форд.

В ноябре в провинции сообщалось, что SpaceX предлагала свои услуги спутникового интернета Starlink около 15 000 домов и предприятий.

Кроме того, Даг Форд пригрозил применить 25% надбавку на электроэнергию, которую его провинция поставляет в США, если у Трампа не будет пересмотрено решение о пошлинах.

«Мы без колебаний отключим и их электроэнергию. Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль», — отметил он.

Премьер Онтарио также добавил, что в первую очередь такие меры нанесут ущерб тем штатам, где поддерживают Дональда Трампа.

К тому же, по словам Форда, Совет по контролю алкогольных напитков Онтарио убирает американскую продукцию с полок магазинов.

Читайте также: Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%

Напомним

4 марта Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады. С 4 марта 2025 г. импорт будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ на этот шаг объявил, что Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+73
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 11:51
#
Короче, дід забагато на себе взяв, виявилося, що Канада, Мексика, ЄС та Китай можуть чинити супротив))
+
+60
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 марта 2025, 12:05
#
Це насправді ніхріна не смішно…
Пристаркуваті упирі, злежні від нароктику влади можуть підти на будь-що, щоб лишити слід в історії. Це вже справжній all-in в межах планети.
А Україна залишилась розмінною монетою в війні альцгеймерних супергероїв, яких людство схоже заслужило
+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 марта 2025, 11:56
#
Боже, один пристаркуватий нарцис розхиутує світ, який і так стоїть на порозі 3 світової… Потвора ЧСВшна…
+
+30
Fatclerk3994
Fatclerk3994
5 марта 2025, 12:05
#
Мабуть радники з макроекономічних питань спрогнозували рудому діду швидку переможну економічну війну. Таку собі «Оттаву/Мехіко/Пекін/Брюсель за три дні». І тут починає спрацьовувати принцип «гладко било на бумагє, да забилі пра аврагі…»
+
+60
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 марта 2025, 12:06
#
Я думаю, там радники діду в рота дивляться та піддакують, щоб не полетіти слідом за USAID, Воно не для того рвалося перед смертю за владою, щоб діяти обережно та логічно
+
0
Fatclerk3994
Fatclerk3994
5 марта 2025, 12:10
#
То в діда вселився такий собі «охвіс простих макроекономічних рєшєній»?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 марта 2025, 12:18
#
Я думаю, той «охвіс» в ньому коріння пустив ще протягом попереднього президентства.
А зараз воно тісно перемішалося з шизою, проблемами похилого віку та жагою до світової слави: рятівник Америки, світовий миротворець, тощо.
Воно зараз веде себе, як зненацька розбагатілий реднек в Лас-Вегасі
+
0
Три літри
Три літри
5 марта 2025, 13:45
#
100%
+
0
zzzachary
zzzachary
5 марта 2025, 12:36
#
Гадаю що Канаді час краще озброюватись! Трамп щоб утриматись у владі, а потім Венс почнуть локальну війну чи з Мексикою чи з Канадою але Мексика це 130 млн, а Канада 40млн, то скоріш з все це буде Канада!
+
0
ccc2013
ccc2013
5 марта 2025, 13:30
#
Мир сходит с ума ((((
+
0
Три літри
Три літри
5 марта 2025, 13:46
#
Ви зря не процитувал Христю: вона як кандидат в прем'єри пригрозила таргетованими «санкціями» проти червоних штатів та проти Тесли на яку пригрозила накласти 100% мита.
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