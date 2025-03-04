Шмигаль: на казначейском счете Украины — 126 млрд грн, международные резервы составляют $40,3 млрд

По состоянию на 3 марта остаток средств на едином казначейском счете правительства составляет более 126 млрд. грн. Кроме того, международные резервы Украины составляют $40,3 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«На казначейском счете, в том числе это валютные средства. Фактически исполнение бюджета за первые два месяца плюс более 2 млрд грн, то есть мы наполняем наш бюджет и за январь, и за февраль, и таможни, и налоговая выполнили план», — сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Премьер уточнил, что доложил эту информацию о достаточности финансовых ресурсов и возможности финансирования дефицита госбюджета в $38 млрд в 2025 году на ставке Верховного главнокомандующего.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины составляли $43 млрд. В январе они снизились на 1,8%.

По состоянию на 1 января 2025 г. международные резервы Украины составляли $43 787,6 млн. Это новый исторический рекорд. В целом в 2024 году они увеличились на 8%.