По состоянию на 3 марта остаток средств на едином казначейском счете правительства составляет более 126 млрд. грн. Кроме того, международные резервы Украины составляют $40,3 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
Шмигаль: на казначейском счете Украины — 126 млрд грн, международные резервы составляют $40,3 млрд
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«На казначейском счете, в том числе это валютные средства. Фактически исполнение бюджета за первые два месяца плюс более 2 млрд грн, то есть мы наполняем наш бюджет и за январь, и за февраль, и таможни, и налоговая выполнили план», — сказал он на брифинге в Киеве во вторник.
Премьер уточнил, что доложил эту информацию о достаточности финансовых ресурсов и возможности финансирования дефицита госбюджета в $38 млрд в 2025 году на ставке Верховного главнокомандующего.
Напомним
«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины составляли $43 млрд. В январе они снизились на 1,8%.
По состоянию на 1 января 2025 г. международные резервы Украины составляли $43 787,6 млн. Это новый исторический рекорд. В целом в 2024 году они увеличились на 8%.
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