Банки в декабре выдали 379 ипотечных кредитов на общую сумму 672 млн грн

Банки Украины в декабре выдали 379 ипотечных кредитов на общую сумму 672 млн грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

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Что происходит в ипотечном кредитовании

большинство кредитов по объемам и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости;

средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре выросла до 8,8% годовых по сравнению с 8,4% в ноябре.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:

в г. Киев и Киевской области (202 договора на общую сумму 384,1 млн грн, что составляет 57,2% от общего объема);

во Львовской области (23 договора на 45,6 млн грн);

в Ивано-Франковской области (17 договоров на 28,1 млн грн).

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей 98,9% общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Напомним

По данным декабрьского Отчета о финансовой стабильности, движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя». Во втором полугодии кредитование по этой программе замедлилось после рекордных объемов из-за смены оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов и нехватки средств.

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Существенным фактором замедления ипотечного кредитования в декабре стала приостановка работы ряда государственных реестров в результате кибератаки и связанная с этим временная невозможность заключать сделки по купле-продаже недвижимости.

Доля ипотеки в портфеле кредитов населения по итогам года повысилась до 13,5%, однако остается достаточно малой, поэтому замедление ипотечного кредитования не сказалось на динамике розничного портфеля. Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год выросли почти на 40%.

Национальный банк считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и будет работать над соответствующей стратегией. Позитивное влияние на этот сегмент ожидается от внедрения в Украине системы страхования военных рисков. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

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