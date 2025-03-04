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4 марта 2025, 11:15 Читати українською

Банки в декабре выдали 379 ипотечных кредитов на общую сумму 672 млн грн

Банки Украины в декабре выдали 379 ипотечных кредитов на общую сумму 672 млн грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Банки Украины в декабре выдали 379 ипотечных кредитов на общую сумму 672 млн грн.
Фото: depositphotos

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Что происходит в ипотечном кредитовании

  • большинство кредитов по объемам и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости;

  • средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре выросла до 8,8% годовых по сравнению с 8,4% в ноябре.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:

  • в г. Киев и Киевской области (202 договора на общую сумму 384,1 млн грн, что составляет 57,2% от общего объема);
  • во Львовской области (23 договора на 45,6 млн грн);
  • в Ивано-Франковской области (17 договоров на 28,1 млн грн).

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей 98,9% общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Напомним

По данным декабрьского Отчета о финансовой стабильности, движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя». Во втором полугодии кредитование по этой программе замедлилось после рекордных объемов из-за смены оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов и нехватки средств.

Читайте также: єОселя: С начала года украинцы получили кредиты на жилье более чем на 1,7 млрд грн

Существенным фактором замедления ипотечного кредитования в декабре стала приостановка работы ряда государственных реестров в результате кибератаки и связанная с этим временная невозможность заключать сделки по купле-продаже недвижимости.

Доля ипотеки в портфеле кредитов населения по итогам года повысилась до 13,5%, однако остается достаточно малой, поэтому замедление ипотечного кредитования не сказалось на динамике розничного портфеля. Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год выросли почти на 40%.

Национальный банк считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и будет работать над соответствующей стратегией. Позитивное влияние на этот сегмент ожидается от внедрения в Украине системы страхования военных рисков. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

Читайте также: Страхование военных рисков будет серьезным стимулом для дальнейшего развития ипотечного кредитования — Рожкова

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
4 марта 2025, 12:41
#
Державна програма «єОселя» стала ключовим чинником пожвавлення ринку житла. За рік було видано 8500 кредитів на загальну суму 14,6 млрд грн, що на 65% перевищує показники 2021-го та 2023-го. Основними учасниками програми стали військовослужбовці, які скористалися пільговою іпотекою під 3% у 55% випадків. Також активними були педагоги та медики (по 8,3%) і науковці (2%). Окремо кредити під 7% отримали громадяни без власного житла (22%), ветерани (2%) та ВПО (2,3%).
Середній розмір кредиту становив 1,6 млн грн, а середня вартість нерухомості - 2,2 млн грн. Придбані квартири в середньому мали площу 56,9 кв. м. Загалом у межах програми українці придбали 900 тисяч кв. м житла.
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