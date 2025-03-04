Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%

Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере около $1,5 трлн. Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно

Трамп выполнил свою угрозу ударить по Канаде и Мексике масштабным импортным сбором, введя одно из самых больших повышений тарифов США с 1930-х годов, что стало резкой эскалацией торговой войны, грозящей подорвать связи с основными экономическими партнерами.

Новые тарифы — 25% пошлины на большинство канадского и мексиканского импорта и удвоение существующей 10% пошлины на импорт из Китая до 20% — влияют на годовой объем импорта примерно в 1,5 триллиона долларов, что является экспансивным шагом.

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Этот шаг Трампа вызвал быстрый ответ со стороны Канады и Китая и может повлечь за собой аналогичные действия со стороны Мексики, а также потенциальные юридические проблемы. Это оставляет неопределенной судьбу торгового соглашения, которое Трамп заключил с Канадой и Мексикой во время своего первого срока, и рискует еще больше напрячь экономику США и разжечь тлеющую инфляцию.

По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, эти тарифы поднимут американские импортные сборы до самого высокого среднего уровня, который наблюдался с 1943 года. Это приведет к дополнительным расходам для американских домохозяйств в размере до 2 000 долларов. Это также будет означать значительное замедление экономического роста в США, особенно если другие страны примут соответствующие меры, говорится в отчете, опубликованном в понедельник.

В понедельник поздно вечером правительство Канады объявило о том, что введет масштабный пакет контр-тарифов против американских товаров. Первый этап — 25% тарифы на товары американских экспортеров стоимостью около 30 млрд канадских долларов (20,6 млрд долларов США), которые вступят в силу одновременно с американскими пошлинами. Второй раунд тарифов по той же ставке будет введен через три недели на товары на сумму 125 млрд канадских долларов — список, который будет включать такие дорогие товары, как легковые автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

«Канада не оставит это необоснованное решение без ответа», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо в своем заявлении поздно вечером в понедельник. План ответных действий является таким же, как и тот, который он объявил в феврале после того, как Трамп подписал свой указ о введении широких тарифов.

Китай ввел тарифы на американский экспорт и добавил 10 фирм в список ненадежных субъектов в ответ на новые пошлины, введенные администрацией Трампа. Пекин заявил, что будет взимать пошлину в размере 15% на американские товары, включая курятину и хлопок, а на соевые бобы будет наложена пошлина в размере 10%.

Трамп сигнализировал о желании поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, но они все еще не поговорили спустя месяц после того, как президент США поднял вопрос о возможности звонка для переговоров о сделке.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник заявила, что ее правительство будет ждать решения Трампа, прежде чем реагировать ответными мерами.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

Позже Мексика и Канада договорились с Дональдом Трампом об отсрочке введения пошлин.