Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций против россии еще на год до 6 марта 2026 года. Об этом говорится в официальном сообщении президента, размещенном в Федеральном реестре США, которое должно вступить в силу 28 февраля.
Трамп продлил на год санкции против россии
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В документе отмечается, что США впервые ввели санкции против рф еще в 2014 году, когда российская армия вторглась на территорию Украины и оккупировала Крым, а также части Донецкой и Луганской областей.
После этого первый указ о санкциях № 13660 от 2014 года американские президенты неоднократно дополняли с помощью других указов, поскольку россия продолжала свою агрессию.
В документе отмечается, что действия и политика россии продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому санкции должны действовать после 6 марта 2025 года.
«Согласно разделу 202(d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продолжаю на один год действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в исполнительном указе № 13660», — говорится в документе.
Отметим, что этот указ пока не опубликован. Ожидается, что он будет опубликован сегодня, 28 февраля.
Напомним
«Минфин» писал, что в январе 2025 года Соединенные Штаты и Великобритания объявили о введении санкций против российских «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и других компаний, связанных с «теневым» флотом танкеров, позволяющим рф экспортировать нефть в обход ограничений.
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