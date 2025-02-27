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27 февраля 2025, 9:36 Читати українською

Биткоин в моменте упал до $82 тысяч

Поздно вечером 26 февраля цена первой криптовалюты в моменте упала до $82 242. После резкого падения биткоин начал восстанавливать свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Поздно вечером 26 февраля цена первой криптовалюты в моменте упала до $82 242.
Фото: pixabay.com

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На момент написания новости стоимость одного биткоина составляет около $86 200. За сутки актив потерял почти 3%, за неделю — 11%.

Индекс «страха и алчности», отражающий настроения инвесторов, упал до 10 («экстремальный страх»). Это указывает на то, что участники рынка начали массово продавать активы, опасаясь дальнейшего понижения.

В последний раз такие значения наблюдались в июне 2022 года.

Что с другими криптовалютами

Криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Причем больше всего за сутки потерял Ethereum (-6%).

Отметим, что падение крипторинка произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС. Он подверг критике блок и заявил, что он был создан, чтобы «обмануть Соединенные Штаты».

CEO аналитической платформы CryptoQuant Ки Эн Джу призвал участников рынка не поддаваться панике.

«Если ты сейчас продаешь в панике — вероятнее всего, ты новичок. Коррекция на 30% в бычьем цикле биткоина — привычная вещь. В 2021 году цена падала на 53%, но все равно обновила исторический максимум. Покупать на росте и продавать на падении — самая плохая стратегия. Инвестируй с холодной головой и четким планом», — написал он в X.

Напомним

В начале февраля 2025 г. биткоин поднимался до $102 420 после отложения пошлин США на импорт из Мексики и Канады.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
27 февраля 2025, 9:45
#
Был 102 тыс., упал до 82 тыс. и ВОСТАНОВИЛСЯ до 86 тыс…
Как там заработки на крипте?)
+
0
Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 10:06
#
ХАМОН

ти чи на приколі, чи не чув ніколи про курс валют чи фондовий ринок, не існує активів, котрі постійно тільки зростають, абсолютно всі активи обвалюються, а потім оновлюють колишні рекорди вартості…всі вже зрозуміли, що ти колись знатно обкакався на крипті і боїшся крипти як вогню, ну тебе ж ніхто не змушує купувати крипту, схаменися вже)
+
0
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 10:01
#
А чого ані пари з вуст про причину такого падіння? Може це знов вплинули новини про перемовини між Україною та Росією — ви ще недавно тулили це у всі новини про зміну ціни.

Хоча в статті у вас навіть і натяк є на причину, але ви схоже самі не можете розгорнути думку в зворотній бік: «На початку лютого 2025 року біткоїн підіймався до $102 420 після відкладення мит США на імпорт із Мексики та Канади.»
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