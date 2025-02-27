Биткоин в моменте упал до $82 тысяч

Поздно вечером 26 февраля цена первой криптовалюты в моменте упала до $82 242. После резкого падения биткоин начал восстанавливать свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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На момент написания новости стоимость одного биткоина составляет около $86 200. За сутки актив потерял почти 3%, за неделю — 11%.

Индекс «страха и алчности», отражающий настроения инвесторов, упал до 10 («экстремальный страх»). Это указывает на то, что участники рынка начали массово продавать активы, опасаясь дальнейшего понижения.

В последний раз такие значения наблюдались в июне 2022 года.

Что с другими криптовалютами

Криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Причем больше всего за сутки потерял Ethereum (-6%).

Отметим, что падение крипторинка произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС. Он подверг критике блок и заявил, что он был создан, чтобы «обмануть Соединенные Штаты».

CEO аналитической платформы CryptoQuant Ки Эн Джу призвал участников рынка не поддаваться панике.

«Если ты сейчас продаешь в панике — вероятнее всего, ты новичок. Коррекция на 30% в бычьем цикле биткоина — привычная вещь. В 2021 году цена падала на 53%, но все равно обновила исторический максимум. Покупать на росте и продавать на падении — самая плохая стратегия. Инвестируй с холодной головой и четким планом», — написал он в X.

Напомним

В начале февраля 2025 г. биткоин поднимался до $102 420 после отложения пошлин США на импорт из Мексики и Канады.