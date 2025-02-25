Украина ведет переговоры с МВФ о финансировании импорта газа — СМИ

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с МВФ о получении средств на импорт газа. Об этом пишет « РБК-Украина » со ссылкой на источники.

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Что известно

Переговоры по финансированию импорта были проведены руководством компании 21 февраля. По данным издания, обсуждаются не конкретные суммы, а объем газа, на который нужны деньги.

«На первом этапе речь идет о 1 млрд кубометров газа», — сказал собеседник издания, знакомый с процессом переговоров.

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В МВФ пока не дали ответа на просьбу НАК, в то же время представители миссии были удивлены такой просьбой, поскольку во время прошедшего пересмотра программы в декабре 2024 года вопрос необходимости увеличения импорта газа не поднимался, сказали источники.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина планирует в феврале и марте 2025 года импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы, чтобы компенсировать уменьшение добычи на 40% в результате российских ракетных ударов.

До российских атак Украина добывала около 52 млн. кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн. кубометров в сутки. Дефицит голубого топлива покрывался запасами газовых хранилищ.