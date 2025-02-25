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25 февраля 2025, 12:42 Читати українською

Украина ведет переговоры с МВФ о финансировании импорта газа — СМИ

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с МВФ о получении средств на импорт газа. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с МВФ о получении средств на импорт газа.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Переговоры по финансированию импорта были проведены руководством компании 21 февраля. По данным издания, обсуждаются не конкретные суммы, а объем газа, на который нужны деньги.

«На первом этапе речь идет о 1 млрд кубометров газа», — сказал собеседник издания, знакомый с процессом переговоров.

Читайте: Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в результате атак России — Reuters

В МВФ пока не дали ответа на просьбу НАК, в то же время представители миссии были удивлены такой просьбой, поскольку во время прошедшего пересмотра программы в декабре 2024 года вопрос необходимости увеличения импорта газа не поднимался, сказали источники.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина планирует в феврале и марте 2025 года импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы, чтобы компенсировать уменьшение добычи на 40% в результате российских ракетных ударов.

До российских атак Украина добывала около 52 млн. кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн. кубометров в сутки. Дефицит голубого топлива покрывался запасами газовых хранилищ.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Riojas
Riojas
25 февраля 2025, 13:38
#
«Одна з найбільших поразок Москви». Зеленський прокоментував припинення транзиту російського газу через Україну (1 січня 2025)

Надёжный план пришел к своему логическому завершению в полном объеме и с опережением графика
+
0
Три літри
Три літри
25 февраля 2025, 14:51
#
А яким боком це до новини? Ми не купуємо у Росії газ вже купу років, транзит не впливав на те чи є у нас газ.

Змушений лайкнути Махаона з яким зазвичай завжди сперечаюсь.
+
0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
25 февраля 2025, 14:28
#
Надеюсь, МВФ, спонсируемый, в основном, америкой (новым другом московии) вам откажет. Пора уже повзрослеть и платить за всё самим.
+
+15
ramarren
ramarren
25 февраля 2025, 14:48
#
МВФ благотворительностью не занимается, займы нужно отдавать, поэтому и логика там отличается от «повзрослеть и платить за всё самим»
+
0
Три літри
Три літри
25 февраля 2025, 14:52
#
Знов москаль мріє що хтось інший щось зробить для нього.

МВФ не спонсоруєтся США.
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