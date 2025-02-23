ЕС ищет способы, как конфисковать часть замороженных $280 миллиардов рф — Bloomberg

Европейский союз изучает способы изъятия замороженных $280 млрд Центрального банка России на фоне признаков того, что США могут сократить свою помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам людей, знакомых с ходом переговоров, чиновники ЕС обсуждают, как эти активы могут быть использованы в качестве залога для запланированной Международной претензионной комиссии, которая определит размер принадлежащей Украине компенсации. Активы могут быть арестованы, если Москва откажется уплатить ущерб.

Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России возместить ущерб в потенциальном мирном соглашении.

Собеседники уточняют, что сумма конфискованных средств будет засчитана как часть российских выплат за нанесенный Украине ущерб в рамках возможного мирного соглашения.

Главы министерства экономики и финансовых услуг Е С Валдис Домбровскис и Мария Луис Альбукерке заявили, что блок должен изучить все возможные варианты помощи Украине, включая конфискацию активов российского Центробанка.

Другой обсуждаемый вариант предполагает, что ЕС обяжет государства-члены конфисковать суверенные активы в качестве компенсации за разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

Они изучают, будет ли решение Международного уголовного суда по этому вопросу и жестокость атак оправдывать действия в соответствии с уголовным законодательством стран ЕС.

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Против полного ареста

В то же время страны-члены ЕС, включая Германию и Францию, выступили против предложений по полному аресту активов из-за правовых и экономических последствий, которые могут возникнуть, а также того, как такое действие может повлиять на международную роль евро .

Дипломатическая служба ЕС и некоторые государства-члены изучили, будут ли нужны судебные решения как правовая основа для ареста замороженных активов, будет ли достаточно расчета убытков. Европейский центральный банк выразил обеспокоенность по поводу этой идеи.

Предложения усугубляются тем, что G7 уже использовала прибыль, полученную от замороженных российских активов для финансирования кредита Украине на $50 млрд.

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Международная комиссия по претензиям

Отмечается, что Европейская комиссия сообщила послам ЕС на этой неделе, что переговоры по созданию Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины начнутся 24 марта.

Также там добавили, что новая организация будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в понедельник, 24 февраля.

Задачей новой комиссии будет оценка претензий о возмещении ущерба и определение точной суммы, подлежащей выплате.

Без компенсации не может быть справедливости. Россия должна ответить за свою агрессию, и она должна заплатить", — заявила в этом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, когда исполнительный орган ЕС сделал первые шаги по созданию Международной комиссии по претензиям.

Замороженные российские активы

ЕС, страны «Большой семерки» (G7) и Австралия заморозили около $280 млрд активов российского центрального банка в форме ценных бумаг и наличных денег, в основном через бельгийский клиринговый дом Euroclear.

Согласно оценкам Министерства финансов США, благодаря санкциям, наложенным на известных российских лиц, дополнительно были заморожены активы на сумму около $58 млрд, включая дома, яхты и частные самолеты.