Американские переговорщики, давящие на Киев о подписании соглашения о полезных ископаемых Украины, подняли вопрос о возможности ограничения доступа страны к жизненно важной системе спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Starlink под угрозой: США давят на Украину из-за полезных ископаемых — Reuters
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Отмечается, что продолжение доступа Украины к Starlink, принадлежащей SpaceX, было поднято в ходе обсуждения между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.
Этот вопрос снова был поднят в четверг во время встречи специального представителя США в Украине Кейта Келлога с Зеленским.
Во время встречи Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение о полезных ископаемых, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.
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Напомним
Зеленский отклонил требования администрации президента Дональда Трампа по выделению полезных ископаемых на $500 млрд для возмещения Вашингтона помощи во время войны, заявив, что США не предложили конкретных гарантий безопасности.
В пятницу президент Украины заявил, что американская и украинская команды работают над соглашением, и Трамп ожидает, что оно будет подписано в ближайшее время.
СМИ, ознакомившиеся с черновым вариантом соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на $500 млрд, писали, что условия соглашения, предложенного Соединенными Штатами Украины, подобны тем, что накладываются на государство-агрессора, потерпевшее поражение в войне, и хуже, чем финансовые санкции, примененные против Германии и Японии после поражения в 1945 году.
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