Резидентами «Дія.City» теперь могут стать все компании, занимающиеся исследованиями и разработками

Теперь все компании, занимающиеся исследованиями и разработками могут стать резидентами «Дія.City». Соответствующие изменения поддержал Кабинет Министров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Ранее резидентами «Дія.City» могли быть только компании, занимающиеся исследованиями и разработками в ИТ и телекоме.

Теперь спектр гораздо более широкий: биотехнологии, микроэлектроника, генная инженерия, оборонные технологии и т. д. Эти компании разрабатывают и тестируют продукты во всех сферах.

Также уточняются условия для уже имеющихся категорий — например, включение веб-аналитики для диджитал-маркетинга и создание аккумуляторов для производителей БПЛА.

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Напомним

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что к налоговому пространству «Дія.City» уже присоединилось 1555 компаний, представляющих 70% всех отраслей экономики.

Резиденты «Дія.City» за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов.