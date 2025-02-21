Теперь все компании, занимающиеся исследованиями и разработками могут стать резидентами «Дія.City». Соответствующие изменения поддержал Кабинет Министров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Резидентами «Дія.City» теперь могут стать все компании, занимающиеся исследованиями и разработками
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Ранее резидентами «Дія.City» могли быть только компании, занимающиеся исследованиями и разработками в ИТ и телекоме.
Теперь спектр гораздо более широкий: биотехнологии, микроэлектроника, генная инженерия, оборонные технологии
Также уточняются условия для уже имеющихся категорий — например, включение веб-аналитики для диджитал-маркетинга и создание аккумуляторов для производителей БПЛА.
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Напомним
Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что к налоговому пространству «Дія.City» уже присоединилось 1555 компаний, представляющих 70% всех отраслей экономики.
Резиденты «Дія.City» за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов.
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