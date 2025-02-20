Главное за четверг: Самые прибыльные банки, миссия МВФ и доходность ОВГЗ и депозитов

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд. гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем за 2023 год (83 млрд гривен). Об этом говорится в данных НБУ. Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 40,141 млрд гривен.

С 1 марта наценки на лекарства будут ограничены: что изменится для покупателей

Украинцам обещают большие скидки на лекарства: Кабмин ограничил наценки на медикаменты и в опте, и в рознице. Документ вступает в силу 1 марта и, как обещают в Минздраве, «обеспечит удешевление некоторых препаратов до 30%». Впрочем, так сильно подешевеют далеко не все лекарства.

МВФ начал миссию для просмотра программы EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем начала 20 февраля в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Инфляция ускоряется: как будет меняться доходность ОВГЗ и депозитов

Инфляция в Украине продолжает ускоряться. Рассмотрим более подробно, как на этом фоне может измениться доходность гривневых депозитов и ОВГЗ, а главное, как сформировать оптимальный портфель таких бумаг.

Украинцы экономят, но не на еде и алкоголе: как изменились привычки потребителей

Война коренным образом изменила потребительские привычки украинцев. Если ранее спрос формировался под влиянием трендов, сезонности и экономического положения, то сейчас ключевыми факторами стали безопасность, доступность и первоочередные потребности, рассказал руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сироватко. «Минфин» выбрал главное.