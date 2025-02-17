Крах криптовалюты Libra вызвал политический кризис в Аргентине

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Что известно

Поздно вечером в пятницу активный пользователь социальных сетей и заодно лидер Аргентины Хавьер Милей направил своих подписчиков на сайт, якобы собирающий средства для малого бизнеса в Аргентине с использованием криптовалюты.

В это время в другой части мира предприниматель в сфере цифровой валюты Хейден Дэвис заметил резкий рост стоимости токена Libra — мемкоина, который он помог запустить.

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