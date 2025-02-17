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17 февраля 2025, 13:17 Читати українською

Крах криптовалюты Libra вызвал политический кризис в Аргентине

Правительство Аргентины инициировало расследование после провала Libra, сообщает Bloomberg.

Правительство Аргентины инициировало расследование после провала Libra, сообщает Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПоздно вечером в пятницу активный пользователь социальных сетей и заодно лидер Аргентины Хавьер Милей направил своих подписчиков на сайт, якобы собирающий средства для малого бизнеса в Аргентине с использованием криптовалюты.
Фото: bloomberg.com

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Поздно вечером в пятницу активный пользователь социальных сетей и заодно лидер Аргентины Хавьер Милей направил своих подписчиков на сайт, якобы собирающий средства для малого бизнеса в Аргентине с использованием криптовалюты.

В это время в другой части мира предприниматель в сфере цифровой валюты Хейден Дэвис заметил резкий рост стоимости токена Libra — мемкоина, который он помог запустить.

Читайте: Президент Аргентины запустил свою криптовалюту, но сразу же отказался от нее

Рыночная стоимость токена превысила $4 миллиарда, но вскоре обрушилась, что стало катастрофой для инвесторов и вызвало политический кризис для Милея.

Основатель Barstool Sports Дэйв Портной назвал это «крупнейшей аферой всех времен».

События привели к внутреннему расследованию в правительстве. Хейден Дэвис позже признал, что удержал часть прибыли.

Милей теперь пытается реабилитироваться после политического скандала и планирует визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить финансовую поддержку Аргентины от Международного валютного фонда (МВФ) и возможные исключения из тарифов.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+45
MAXAOH
MAXAOH
17 февраля 2025, 13:25
#
Не может быть, на крипте только зарабатывают!))))
+
0
Я_ __
Я_ __
17 февраля 2025, 13:59
#
Якась дитяча спроба «сарказму» в тебе)) в будь-якій сфері, якщо хтось заробляє - значить хтось втрачає ці кошти якби, тримаю в курсі))
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
17 февраля 2025, 14:03
#
То, что на крипте разводят на бабки и кидают, тут согласен! Ты, много на крипте заработал?)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
17 февраля 2025, 14:47
#
Вы путаете недополученную прибыль от конкуренции товаропроизводителей
с прямыми потерями от мошенничества…
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
17 февраля 2025, 13:27
#
Что позволено Юпитеру, не позволено быку…
Милей захотел повторить успех Трампа — не сложилось…
Такое тоже бывает…
+
+30
SamBB
SamBB
17 февраля 2025, 13:28
#
Зробимо їх разом аргентинськи)))
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