Правительство Аргентины инициировало расследование после провала Libra, сообщает Bloomberg.
Крах криптовалюты Libra вызвал политический кризис в Аргентине
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Что известно
Поздно вечером в пятницу активный пользователь социальных сетей и заодно лидер Аргентины Хавьер Милей направил своих подписчиков на сайт, якобы собирающий средства для малого бизнеса в Аргентине с использованием криптовалюты.
В это время в другой части мира предприниматель в сфере цифровой валюты Хейден Дэвис заметил резкий рост стоимости токена Libra — мемкоина, который он помог запустить.
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Рыночная стоимость токена превысила $4 миллиарда, но вскоре обрушилась, что стало катастрофой для инвесторов и вызвало политический кризис для Милея.
Основатель Barstool Sports Дэйв Портной назвал это «крупнейшей аферой всех времен».
События привели к внутреннему расследованию в правительстве. Хейден Дэвис позже признал, что удержал часть прибыли.
Милей теперь пытается реабилитироваться после политического скандала и планирует визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить финансовую поддержку Аргентины от Международного валютного фонда (МВФ) и возможные исключения из тарифов.
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Комментарии - 6
с прямыми потерями от мошенничества…
Милей захотел повторить успех Трампа — не сложилось…
Такое тоже бывает…