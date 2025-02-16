Президент Аргентины запустил свою криптовалюту, но сразу же отказался от нее

Президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал криптовалютный токен, предназначенный для поддержки местного бизнеса, но после волны возмущения и подозрений в мошенничестве удалил свое сообщение. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Что известно

Первоначально, в пятницу вечером, Милей опубликовал в соцсети X пост, в котором поддержал токен LIBRA. Он заявил, что собранные средства пойдут на помощь малому и среднему бизнесу Аргентины, отметив, что этот проект является частным.

В текстовом сообщении президент добавил, что не будет получать никаких личных финансовых выгод от этой инициативы.

Президент рассказал Bloomberg, что несколько месяцев назад встречался с компанией KIP Protocol, стоящей за запуском криптовалюты. На ее сайте есть блог из селфи соучредителя компании и Милея, поднимающий палец вверх, датированный 20 октября.

Падение токена

Однако среди аргентинцев мгновенно распространилась паника: люди начали сомневаться, не было ли сломано соцсети президента, или сам Милей не стал жертвой криптомошенников.

Через пять часов после публикации президент удалил пост, объяснив это тем, что «не был осведомлен о деталях проекта, а после того, как узнал больше, решил прекратить его распространение».

Цена токена упала на 97% от пика только в течение нескольких часов.