В НБУ говорят, что никаких обращений от Revolut не получали

Национальный банк по состоянию на 13 февраля не получал никаких обращений от представителей британской компании Revolut. Об этом в комментарии «Минфину» сообщила пресс-служба регулятора.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Заявление НБУ

«Никаких обращений представителей компании в НБУ не было, никакой административной коммуникации не происходит», — отметили в Нацбанке.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что 12 февраля в интервью Forbes руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук заявил, что британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и планирует получить банковскую лицензию.

«Получить лицензию — приоритетная задача», — говорит Стрельчук. Это позволит предоставлять спектр дополнительных продуктов в Украине — кредиты, эквайринг для бизнеса, добавляет он.

Финтех-компания Revolut после завершения бета-тестирования официально приступила к работе в Украине 11 февраля.

Необанк предлагает украинцам инвестиции более чем в 200 криптовалют и ценные металлы, мультивалютный счет, а также валютные переводы между карточками Revolut без ограничений и комиссий.

Вместе с Украиной Revolut одновременно запускается в Бразилии, Индии, Мексике. В Мексике уже получили банковскую лицензию. В Бразилии и Индии проходит тестовый режим работы для сотрудников.