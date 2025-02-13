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13 февраля 2025, 12:17 Читати українською

В НБУ говорят, что никаких обращений от Revolut не получали

Национальный банк по состоянию на 13 февраля не получал никаких обращений от представителей британской компании Revolut. Об этом в комментарии «Минфину» сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк по состоянию на 13 февраля не получал никаких обращений от представителей британской компании Revolut.
Фото: depositphotos

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Заявление НБУ

«Никаких обращений представителей компании в НБУ не было, никакой административной коммуникации не происходит», — отметили в Нацбанке.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что 12 февраля в интервью Forbes руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук заявил, что британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и планирует получить банковскую лицензию.

«Получить лицензию — приоритетная задача», — говорит Стрельчук. Это позволит предоставлять спектр дополнительных продуктов в Украине — кредиты, эквайринг для бизнеса, добавляет он.

Финтех-компания Revolut после завершения бета-тестирования официально приступила к работе в Украине 11 февраля.

Необанк предлагает украинцам инвестиции более чем в 200 криптовалют и ценные металлы, мультивалютный счет, а также валютные переводы между карточками Revolut без ограничений и комиссий.

Вместе с Украиной Revolut одновременно запускается в Бразилии, Индии, Мексике. В Мексике уже получили банковскую лицензию. В Бразилии и Индии проходит тестовый режим работы для сотрудников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
nitrolog
nitrolog
13 февраля 2025, 12:39
#
НБУ вважає себе центром всесвіту?
Компанія сказала що хоче отримати ліцуху, але ж наче не казала ще що подали заяву на отримання
+
0
Три літри
Три літри
13 февраля 2025, 12:55
#
Хіба Револют казав що вже звертався? Мінфіну знов нічим заповнити новинну стрічку? Розкажіть краще про те що НБУ каже про долю МІБ.
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