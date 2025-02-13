Трамп начал переговоры с рф: три сценария для Украины

Дональд Трамп начинает говорить лидерам Европейского Союза, что им следует делать, если они хотят обеспечить мир в Украине. Он требует их более активного участия в урегулировании войны, а сам готовится уменьшить влияние США на ситуацию. Во сколько план США может обойтись Европе и какие существуют сценарии разрешения конфликта, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Трамп разговаривал с путиным в среду, подталкивая мирные переговоры, именно тогда, когда его министр обороны объяснял своим европейским союзникам, что им придется взять на себя большую часть бремени для любого урегулирования войны в Украине. Bloomberg Economics подсчитал, что защита Украины и расширение собственной армии может стоить большим государствам континента дополнительные $3,1 трлн в течение следующих 10 лет.

Такое обязательство разоблачило бы разломы, которые ЕС умалчивал годами. Но учитывая, что авторитарное нефтяное государство угрожает его восточным границам, и растет осознание того, что Европа не может полагаться на Белый дом, цена бездействия может быть гораздо выше.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, у россии есть значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование со скоростью, превышающей потребности армии на линии фронта в Украине.

Хотя администрация США заявила, что хочет длительного урегулирования войны, европейцы озабочены тем, что Трамп может договориться с Путиным, прежде чем они получат шанс должным образом повлиять на его мнение. Для многих звонок в среду подчеркнул эти опасения.

Трамп сказал, что согласился посетить россию и принять путина в США, и только позже поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы сообщить ему о разговоре. Лидеры двух стран, вероятно, вскоре встретятся в Саудовской Аравии, сообщил он позже журналистам в Овальном кабинете.

Приблизительно в то время, когда Трамп и путин разговаривали, министр обороны Пит Хегсет излагал точку зрения США на встречи со своими коллегами из НАТО в Брюсселе. Хегсет сказал, что нереалистично думать о присоединении Украины к западному альянсу или возвращении всей территории, потерянной с 2014 года, и США не будут предоставлять войска никаким миротворческим силам.

Хегсет добавил, что он убежден, что НАТО будет процветать, пока его европейские члены будут играть свою роль. «Это произойдет не просто так. Это потребует от наших европейских союзников выйти на арену и взять на себя ответственность за безопасность на континенте», — сказал он.

Сколько должна тратить Европа

Bloomberg Economics рассмотрел стоимость поддержки Украины, восстановление разрушенной войной страны и обороны Европы.

Восстановление украинской армии может стоить около $175 млрд в течение 10 лет, в зависимости от состояния ее сил на момент достижения урегулирования и от того, сколько территории им нужно будет защищать. 40-тысячный миротворческий контингент будет стоить примерно $30 млрд за тот же промежуток времени, хотя Зеленский говорит, что понадобится гораздо больше войск.

Основная часть денег пойдет на развитие вооруженных сил стран-членов ЕС и повышение общего оборонного бюджета примерно до 3,5% ВВП, согласно последним дискуссиям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Дополнительное финансирование пойдет на артиллерийские запасы, противовоздушную оборону и ракетные системы. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит вооруженные силы ЕС к быстрому развертыванию и приведет к значительному росту европейской оборонной промышленности.

По данным Bloomberg Economics, это добавит дополнительные $2,7 трлн к потребностям пяти крупнейших европейских членов НАТО в заимствованиях в течение следующего десятилетия.

ЕС столкнулся с беспрецедентным жонглированием, пытаясь спасти партнерство с Трампом в отношении Украины, а также готовясь принять меры в ответ на пошлины США в отношении европейских экспортеров. Постоянная зависимость ЕС от США в вопросах безопасности дает Трампу рычаг влияния, поскольку он стремится использовать экономическую силу Вашингтона, чтобы перезагрузить трансатлантические торговые отношения.

Трамп положительно относился к тому факту, что у европейцев на кону в Украине гораздо больше, чем у него. Если переговоры с путиным претерпят неудачи, президент США ухудшит свой имидж. Европа же столкнется с возрождением русской армии, угрожающей ее восточной границе.

Сценарии развития событий

При всей уверенности Трампа, путь к соглашению остается крайне неопределенным, поскольку путин не изъявляет желания пойти на компромисс относительно своих давних требований, а его цель колонизации Украины, очевидно, не изменилась.

Базовый сценарий

Самый вероятный сценарий Bloomberg Economics предполагает, что оккупированная территория будет оставаться во подвешенном состоянии в обозримом будущем и будет фактически под контролем россии. Возможны какие-то обмены территорией в Курской области, которую захватил Киев.

Украина получит какие-либо гарантии безопасности. И большая часть переговоров будет сосредоточена на том, насколько они будут сильными. Поскольку членство в НАТО, вероятно, пока не рассматривается, любое обещание, сделанное сегодня, в конце концов, будет зависеть от преданности договоренностям будущих политических лидеров.

Если европейцы смогут наладить хорошую линию связи с Белым домом, они постараются убедить Трампа оказывать поддержку Киеву со стороны США достаточно долго, чтобы страны ЕС могли быстро наращивать собственные возможности.

Самый лучший сценарий

Идеальный сценарий для Киева предполагает двустороннее обязательство США и европейцев вмешаться, если россия нарушит соглашение. Но риск прямого конфликта с россией заставляет насторожиться даже некоторых из самых ярых сторонников Украины.

Партнеры Киева могут взять на себя обязательство увеличить военную поддержку Украины и возобновить или усилить санкции против россии. Они также могли бы помочь Украине развить собственную оборонную промышленность и восстановить ее силы.

Если ЕС сможет выполнить все это, это может проложить Украине путь к присоединению к блоку, возможно, в течение следующего десятилетия, укрепив восточный фланг Европы и продемонстрировав способность блока влиять на страны вокруг него.

Самый худший сценарий

В кошмарном сценарии для Киева Трамп может потерять интерес к будущему Украины до достижения какого-либо урегулирования, прекратив военную и финансовую помощь и оставив европейцев решать проблему.

Даже если взаимодействие Трампа с путиным действительно приведет к мирному соглашению, которое будет изначально держаться, это может лишь отложить следующий этап того, что путин назвал войной между НАТО и россией.

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Соглашение сохранит украинский суверенитет и позволит стране начать восстановление. Это также может закрепить значительные преимущества для путина, обеспечив контроль над частью украинской территории и блокируя вступление Киева в НАТО.