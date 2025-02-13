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13 февраля 2025, 8:44 Читати українською

С 1 марта цены в аптеках снизятся на 30% — Зеленский

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение о ценах на лекарства для их удешевления. Об этом анонсировал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение о ценах на лекарства для их удешевления.
Фото: pravda.com.ua

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Снижение цен

«Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важное лекарство для наших людей», — заявил он.

Президент уточнил, что правительство должно предоставить обществу все детали.

«Изменения должны быть ощутимы и позитивны для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно — министра здравоохранения», — отметил Зеленский.

Критика Зеленского

Ранее Зеленский подверг критике ситуацию на рынке лекарств и заявил о необходимости конкретных шагов, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья людей, а если их не будет — будут кадровые решения.

Позже, Зеленский анонсировал заседание СНБО по ситуации на рынке лекарств, назвав цены на них «совершенно неадекватными».

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

+
+148
yarg
yarg
13 февраля 2025, 8:58
#
Зеленский «поплыл»… Видимо его дела очень плохи.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 февраля 2025, 10:10
#
Не часто з вами погоджуюсь, але тут не поспориш:)
+
+
+118
SamBB
SamBB
13 февраля 2025, 9:15
#
В 2020-му вова на трінажорі об’явив що є рішення знизити комунальні на половину, — щось пішло не так…Тепер з ліками… значить подорожчають х 2.
+
+41
RobinG
RobinG
13 февраля 2025, 9:25
#
Ну, они щас поднимут, а потом понизят. Как сделать человеку хорошо? Вначале сделать плохо, а потом вернуть как было.
+
+89
RobinG
RobinG
13 февраля 2025, 9:24
#
Выборы, выборы… кто кандидаты?
+
+90
yarg
yarg
13 февраля 2025, 9:29
#
Та отож. Раньше от мог выиграть выборы и так. А сейчас — раздача тысячи, цена лекарств , санкции к Порошенко… Это напоминает мертвому припарки. Плохо.
Стране нужна сейчас стабильность , а не выборная истерия.
+
0
S1ax
S1ax
13 февраля 2025, 9:52
#
А в чем собственно сама проблема? Каким образом они заставят бизнес снизить цену на 30%? О чем статья?
+
+45
SamBB
SamBB
13 февраля 2025, 9:56
#
Схема стара як світ, — зараз бізнес ціни задре, а перед виборами скинуть відсотків на 2 і дядя Вова вийде як месія, — всі пенсіонери його!
+
+75
Moonlighter
Moonlighter
13 февраля 2025, 10:00
#
Так это и не важно. Главное растиражировать, что он хотя бы это сказал) Кто-то еще помнит его план победы, план стойкости и прочие планы? Он же по 100 заявлений в день говорит и каждое следующее терять ценность. Еще 2 года назад он подписал со Стефанчуком и Шмыгалем какую-то бумагу про ускоренное вступление в НАТО. Что с этим документом сейчас?) Его слова по сути уже ничего не стоят.
+
+30
Андрій М***к
Андрій М***к
13 февраля 2025, 10:03
#
Тепер в блістерах буде не по 10 таблеток/ супозиторіїв, а по 8. Потужно
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
13 февраля 2025, 10:13
#
У Дарницы такое уже есть давно…

Например, «цитрамон» есть по 6 таблеток
а есть и по 10 таблеток в блистере…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 февраля 2025, 11:20
#
Да, но там изначально 6 было. Вариант с 10 добавили потом
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
13 февраля 2025, 11:20
#
Голосовать должны только воевавшие и приближенные к этому делу люди.
Никаких пенсионеров, мам и прочих
+
+30
yarg
yarg
13 февраля 2025, 11:32
#
Ну ок. они выберут Сырского.
что дальше ? будете строем ходить ?
+
0
Riojas
Riojas
13 февраля 2025, 11:46
#
Напоминает одного диктатора, которому раз в год звонят на горячую линию, говорят, что в школе в каком-то поселке нет туалета и он лично распоряжается вот этот самый туалет построить.
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