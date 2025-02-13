С 1 марта цены в аптеках снизятся на 30% — Зеленский

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение о ценах на лекарства для их удешевления. Об этом анонсировал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

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Снижение цен

«Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важное лекарство для наших людей», — заявил он.

Президент уточнил, что правительство должно предоставить обществу все детали.

«Изменения должны быть ощутимы и позитивны для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно — министра здравоохранения», — отметил Зеленский.

Критика Зеленского

Ранее Зеленский подверг критике ситуацию на рынке лекарств и заявил о необходимости конкретных шагов, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья людей, а если их не будет — будут кадровые решения.

Позже, Зеленский анонсировал заседание СНБО по ситуации на рынке лекарств, назвав цены на них «совершенно неадекватными».