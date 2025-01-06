Revolut открыл регистрацию пользователей в Украине через «Дию»

Европейский необанк Revolut открыл регистрацию для живущих в Украине украинцев. Для прохождения верификации необходимо использовать приложение «Дия».

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Впрочем, из-за большого интереса украинцев к необанку не всем удается завершить регистрацию — после подписи разрешения на передачу копии документов происходит сбой.

Напомним, что в конце 2024 года Revolut запустил бета-тест своего приложения в Украине. Он был доступен первой группе тестовых пользователей, ранее загрузивших приложение.