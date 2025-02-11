Евросоюз пересмотрит свои расходы на внешнюю помощь после того, как Трамп объявил о замораживании программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет Bloomberg.
Евросоюз пересмотрит программы зарубежной помощи после остановки USAID
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Что известно
Совокупного бюджета ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП, не хватает на все приоритеты, учитывая спектр требований от зеленого перехода к обороне. Поэтому Еврокомиссия хочет реорганизовать свою помощь, сделав ее более «целенаправленной» для партнеров.
Среди основных целей — обеспечение доступа к стратегическим ресурсам и сокращение притока мигрантов, говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство.
Напомним
20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.
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3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.
После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID).
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