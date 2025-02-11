Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу в марте. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

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Что известно

Тарифы будут широко применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в частности из Канады и Мексики, двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну.

Пошлины, также охватывающие готовые металлические изделия, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками таких стран, как Россия и Китай, обойти наличные пошлины.

Трамп назвал эти меры способствующими укреплению внутреннего производства и созданию новых рабочих мест в США и предупредил, что тарифы на металлы «могут быть выше».

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По словам источника Bloomberg, новые тарифы вступят в силу 4 марта.

«По сути, мы вводим 25%-ные тарифы на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется много предприятий», — сказал Трамп в понедельник, 10 февраля.

Хотя меры не предусматривали исключения для торговых партнеров, Трамп указал, что может рассмотреть возможность сделать исключение для Австралии, учитывая импорт самолетов американского производства.

Президент также повторил свою угрозу ввести тарифы против стран, имеющих пошлины на американский импорт, заявив, что они могут быть объявлены в течение следующих двух дней. Он также сказал, что администрация будет рассматривать пошлины на автомобили и полупроводники и другие потенциальные секторы.

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Издание отмечает, что тарифы на металлы являются самой масштабной мерой Трампа, направленной на преодоление дефицита торгового баланса США и использование международной торговли как источника доходов.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что этот шаг был необходимым, поскольку экспортеры стали и алюминия злоупотребляли исключениями, предусмотренными предыдущей политикой, что наносило ущерб американским производителям.