«Обычно я строю компании с нуля»: Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении приложения TikTok, которое Соединенные Штаты пытаются запретить из соображений национальной безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Маска.

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Заявление Маска

«Я не подавал заявку на покупку TikTok», — заявил он.

Издание отмечает, что такое заявление Маск сделал через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что открыт для того, чтобы Маск приобрел приложение, если тот захочет.

«У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, будь у меня TikTok», — пояснил Маск.

Он добавил, что он лично не пользуется приложением для коротких видео и не знаком с форматом TikTok.

«Я не хочу покупать TikTok, я вообще не покупаю компании, это достаточно редкое явление». Покупка социальной сети Twitter теперь X была исключением, отметил Маск.

«Обычно я строю компании с нуля», — подытожил он.

Предыстория

Как писал «Минфин», вечером 18 января доступ к TikTok на территории США был ограничен. Программа стала недоступной менее чем за два часа до вступления в силу официального запрета.

17 января Верховный суд США поддержал закон, разрешающий запретить TikTok, если китайская ByteDance не продаст соцсеть.

В ноябре 2024-го The Wall Street Journal писала, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску через посредство в переговорах с администрацией Трампа.

Во время своего предыдущего президентского срока республиканец подписал указ о запрете TikTok, заблокированном в суде. При этом во время своей предвыборной кампании в 2024 году он сменил риторику по платформе. 17 января Трамп заявил, что позвонил по телефону главе КНР Си Цзиньпину. Одной из тем их разговора был TikTok, рассказал избранный президент США.

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Джо Байден подписал закон, согласно которому программу могут заблокировать на территории Соединенных Штатов, если американское подразделение соцсети не будет продано весной прошлого года. Этот шаг объяснили необходимостью обеспечить национальную безопасность и предотвратить нарушения конфиденциальности данных. В мае TikTok подал иск, отрицающий конституционность подписанного закона. ByteDance заявила, что не может и не будет продавать свои активы в США.

В декабре 2024 года TikTok попросил временно заблокировать этот закон, пока Верховный суд не примет решение об апелляции. В середине того же месяца апелляционный суд США отклонил прошение TikTok о временной заморозке закона. В конце декабря 2024 года Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет на соцсети, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.