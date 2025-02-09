Украинский маркетплейс AUTO.RIA интегрировал услугу «Дии» по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов. Ведь перейти в «Дию» для перерегистрации авто можно прямо с AUTO.RIA. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.
AUTO.RIA интегрировал услугу «Дии» по перерегистрации авто
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Как воспользоваться услугой
Воспользоваться этой услугой на AUTO.RIA можно двумя способами:
- Первый — в блоке с действиями по объявлению выбрать «
Перерегистрировать Т С черезДию».
- Второй — на главной странице AUTO.RIA в разделе «Все для авто» выбрать «
Перерегистрировать Т С через«Дию».
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После чего пользователь будет перенаправлен на услугу в приложении «Дия».
«Через применение «Дии» украинцы уже перерегистрировали более 220 000 транспортных средств. А теперь вместе с AUTO.RIA делаем процесс еще более удобным: продавцы и покупатели могут сразу перейти к перерегистрации в «Дии» прямо с маркетплейса. Минимум действий — максимум комфорта», — отмечает Ирина Заболотная, руководитель команды внедрения «Дия» в Минцифри.
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