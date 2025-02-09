Украинский маркетплейс AUTO.RIA интегрировал услугу «Дии» по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов. Ведь перейти в «Дию» для перерегистрации авто можно прямо с AUTO.RIA. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как воспользоваться услугой

Воспользоваться этой услугой на AUTO.RIA можно двумя способами:

Первый — в блоке с действиями по объявлению выбрать « Перерегистрировать Т С через Дию».

— в блоке с действиями по объявлению выбрать « Дию». Второй — на главной странице AUTO.RIA в разделе «Все для авто» выбрать « Перерегистрировать Т С через «Дию».

Читайте также: В «Дию» вернули перерегистрацию авто

После чего пользователь будет перенаправлен на услугу в приложении «Дия».

«Через применение «Дии» украинцы уже перерегистрировали более 220 000 транспортных средств. А теперь вместе с AUTO.RIA делаем процесс еще более удобным: продавцы и покупатели могут сразу перейти к перерегистрации в «Дии» прямо с маркетплейса. Минимум действий — максимум комфорта», — отмечает Ирина Заболотная, руководитель команды внедрения «Дия» в Минцифри.

Читайте также: Перерегистрация авто в Дии: услугой уже воспользовались 10 тысяч раз