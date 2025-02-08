ЕС может снизить пошлины для американских авто, чтобы избежать торговой войны с Трампом — FT

Евросоюз предложит снизить пошлины на импорт автомобилей из США в рамках соглашения, направленного на избежание торговой войны с Дональдом Трампом, пишет Financial Times со ссылкой на возглавляющего торговый комитет Европейского парламента Бернда Ланге.

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Что известно

«Мы можем попытаться заключить соглашение, прежде чем повышать расходы и тарифы», — сказал Ланге, знакомый с дискуссиями в ЕС о том, как снизить напряженность с Белым домом.

Блок предложит закупить больше сжиженного природного газа и военной техники у США, «а также рассмотрит возможность снижения пошлин на автомобили», добавил он.

ЕС надеется избежать разрушительной торговой войны, найдя способы сократить свой торговый профицит из США, который Трамп часто называл причиной карательных мер.

Автомобильная промышленность ЕС поддерживает этот шаг, сообщили FT официальные лица в Брюсселе. Сектор опасается, что Трамп выполнит свою угрозу ввести пошлину.

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Снижение пошлин на автомобили — решение, принятое Европейской комиссией как представителем блока по торговой политике — также будет применяться к Китаю и другим странам в соответствии с правилами ВТО.

Чиновники ЕС уверены, что импорт из Китая не увеличится, учитывая, что блок уже ввел пошлины до 35% на электромобили страны на том основании, что они несправедливо субсидируются Пекином.

Чиновники ЕС заявили, что были проведены консультации с ключевыми странами-производителями автомобилей, включая Германию, и ожидается, что Берлин не будет выступать против этого шага.

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