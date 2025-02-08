ЕС может снизить пошлины для американских авто, чтобы избежать торговой войны с Трампом — FT

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 февраля 2025, 13:27 Читати українською

ЕС может снизить пошлины для американских авто, чтобы избежать торговой войны с Трампом — FT

Евросоюз предложит снизить пошлины на импорт автомобилей из США в рамках соглашения, направленного на избежание торговой войны с Дональдом Трампом, пишет Financial Times со ссылкой на возглавляющего торговый комитет Европейского парламента Бернда Ланге.

Евросоюз предложит снизить пошлины на импорт автомобилей из США в рамках соглашения, направленного на избежание торговой войны с Дональдом Трампом, пишет Financial Times со ссылкой на возглавляющего торговый комитет Европейского парламента Бернда Ланге.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно«Мы можем попытаться заключить соглашение, прежде чем повышать расходы и тарифы», — сказал Ланге, знакомый с дискуссиями в ЕС о том, как снизить напряженность с Белым домом.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Мы можем попытаться заключить соглашение, прежде чем повышать расходы и тарифы», — сказал Ланге, знакомый с дискуссиями в ЕС о том, как снизить напряженность с Белым домом.

Блок предложит закупить больше сжиженного природного газа и военной техники у США, «а также рассмотрит возможность снижения пошлин на автомобили», добавил он.

ЕС надеется избежать разрушительной торговой войны, найдя способы сократить свой торговый профицит из США, который Трамп часто называл причиной карательных мер.

Автомобильная промышленность ЕС поддерживает этот шаг, сообщили FT официальные лица в Брюсселе. Сектор опасается, что Трамп выполнит свою угрозу ввести пошлину.

Читайте также: ЕС ввел рекордную пошлину на электрокары из Китая: станут ли они доступнее в Украине

Снижение пошлин на автомобили — решение, принятое Европейской комиссией как представителем блока по торговой политике — также будет применяться к Китаю и другим странам в соответствии с правилами ВТО.

Чиновники ЕС уверены, что импорт из Китая не увеличится, учитывая, что блок уже ввел пошлины до 35% на электромобили страны на том основании, что они несправедливо субсидируются Пекином.

Чиновники ЕС заявили, что были проведены консультации с ключевыми странами-производителями автомобилей, включая Германию, и ожидается, что Берлин не будет выступать против этого шага.

Читайте также: ЕС ввел пошлину до 45% на китайские электромобили

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами