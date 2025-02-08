К Дія.City уже присоединились 1,5 тысячи компаний — Федоров

К налоговому пространству Дія.City уже присоединилось 1555 компаний, представляющих 70% всех отраслей экономики. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

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«Дія. City — это лишь один из проектов технологической экосистемы, которые мы разрабатываем и внедряем правительством, и на сегодняшний момент в нем уже более полутора тысяч резидентов — 1 555. По нашим подсчетам, в нем представлено примерно 70% отраслевых КВЭДов», — сказал Федоров.

В настоящее время в бизнесах, инкорпорированных в это пространство, задействовано около 100 тысяч человек, из которых 60% работают по трудовым договорам, а 35% — по гиг-контрактам. Это, по словам Федорова, является современным форматом сотрудничества со специалистами и хорошим примером развития архитектуры самой Дии.

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«Одной из наших целей было сделать такие прозрачные условия, чтобы компаниям было легче переходить на трудовые договоры, показывать прозрачную структуру компании, чтобы привлекать инвестиции. И мы видим, что большинство людей переходит на контракты и договоры и остается совсем небольшой процент ФОПов. Это выглядит очень органично, это хорошая тенденция», — отметил министр.

Уплата налогов

За 2024 год резиденты Дія.City уплатили более 18 млрд грн налогов, что более чем вполовину превышает показатель 2023 года.

Кроме того, в прошлом году половина компаний перешла на режим налога на выведенный капитал (ННПК). Федоров подчеркнул, что благодаря этому у бизнеса появляется возможность реинвестировать средства в свое развитие.

«И это тоже положительная тенденция. Это свидетельствует о том, что архитектура закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине работает, и она достаточно удачна», — добавил министр.

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Напомним

К пространству Дія.City в прошлом году присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году.