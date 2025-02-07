В Украине картофель подешевел на 10%

На этой неделе украинские фермеры продают картофель по цене 18−28 грн/кг ($0,43−0,67/кг), что на 10% дешевле недели назад. Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

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Причины снижения цен

По мнению участников рынка, основным поводом к пересмотру цен на картофель стало снижение покупательной активности.

Кроме того, качество предлагаемой продукции уже заметно ухудшилось из-за длительного хранения, и фермеры охотно уступают цене при реализации больших объемов.

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Отмечается, что, несмотря на снижение цен, сейчас картофель в Украине стоит в среднем на 21% дороже, чем в начале февраля 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что цены на свеклу в Украине за неделю выросли на четверть.