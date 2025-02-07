На этой неделе украинские фермеры продают картофель по цене 18−28 грн/кг ($0,43−0,67/кг), что на 10% дешевле недели назад. Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.
В Украине картофель подешевел на 10%
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Причины снижения цен
По мнению участников рынка, основным поводом к пересмотру цен на картофель стало снижение покупательной активности.
Кроме того, качество предлагаемой продукции уже заметно ухудшилось из-за длительного хранения, и фермеры охотно уступают цене при реализации больших объемов.
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Отмечается, что, несмотря на снижение цен, сейчас картофель в Украине стоит в среднем на 21% дороже, чем в начале февраля 2024 года.
Напомним
«Минфин» писал, что цены на свеклу в Украине за неделю выросли на четверть.
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